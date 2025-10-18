Ajax heeft in de Johan Cruijff Arena verloren van AZ met 0-2. Daardoor nemen de Alkmaarders plek drie in de Eredivisie over. Lees hier na wat er gebeurde in Amsterdam.

Ajax dacht na 16 tellen al te scoren, via Kenneth Taylor. Maar vanwege buitenspel ging het feest niet door. Wout Weghorst stond een meter buitenspel op het moment dat hij de bal kreeg van Oscar Glouk. Vervolgens paste Weghorst op Taylor.

In de 25e minuut was het raak voor de gasten. Uit een hoekschop kwam de bal voor de voeten van Weslley Patati. De 22-jarige Braziliaan haalde uit: 0-1. De hoekschop werd genomen door Kees Smit en zijn inzet werd fout ingeschat door Ajax-keeper Viteszlav Jaros. Vervolgens kon aanvaller Troy Parrott bij de tweede paal de bal terugkoppen.

Penalty

Via een strafschop werd het in de 42e minuut 0-2 voor de bezoekers. De bal ging op de stip na een onhandige actie van Ajax-linksback Lucas Rosa. Troy Parrott mikte heel secuur, via de rechterpaal, de bal tegen de touwen.

Het gemor en gefluit was voor en na die penalty niet van de lucht in Amsterdam.

0-3?

In de 66e minuut was Parrott nabij de derde Alkmaarse treffer. Ajax-verdediger Youri Baas kwam met een sliding nog net tussenbeide. Even later knikte invaller Davy Klaassen namens Ajax de bal voorlangs. Het thuispubliek vond het vervolgens maar niks dat Gloukh eruit moest voor verdedigende middenvelder James McConnell.

Vlak voor tijd kopte Baas binnen. De scheidsrechter keurde ook die goal af, want Ajax-aanvaller Wout Weghorst had een elleboogstoot uitgedeeld aan Wouter Goes van AZ.

John Heitinga onder druk

Vanwege de interlandbreak was er in de media even wat minder aandacht voor de situatie rond Ajax. Maar de afgelopen dagen werd weer vrolijk de druk op Ajax-trainer John Heitinga opgevoerd.

"De steun voel ik vanuit de club", zei Heitinga. "We hadden wel gehoopt dat we verder waren geweest. Het is aan mij en de staf dat we ervoor moeten zorgen dat we straks weer trots kunnen zijn op ons cluppie."

Onderlinge resultaten Ajax - AZ

Van de zes vorige onderlinge wedstrijden won AZ er vier en tweemaal werd het gelijk. Van de zes vorige thuisduels tegen Ajax won Ajax er slechts eentje; in april 2021 (2-0).

Ajax treedt zonder Owen Wijndal en Kasper Dolberg aan tegen de nummer vier. De twee zijn niet op tijd hersteld van blessures. Ajax-trainer John Heitinga had vrijdag wel goede hoop dat Ko Itakura beschikbaar zou zijn. Bij AZ zijn middenvelder Jordy Clasie en aanvaller Mexx Meerdink absent.

Opstelling Ajax

Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Mokio, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts

