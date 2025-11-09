Fred Grim, de interim-trainer van Ajax, kon zijn club niet behoeden voor een nederlaag op bezoek bij FC Utrecht. Het waren ook voor hem lastige dagen na het ontslag van John Heitinga, die hij pas kortgeleden kwam bijstaan. Hoe nu verder, of beter gezegd: met wie nu verder? Daar had ook Grim geen antwoord op. "Daar heb ik geen idee van, dat is ook niet aan mij."

Het waren ook voor Fred Grim turbulente weken bij Ajax. Hij werd binnen een tijdsbestek van een kleine maand gebombardeerd van coaches van de coaches in de jeugdopleiding, naar assistent bij Ajax 1 tot interim trainer van Ajax 1. Pas net bij de groep aangesloten, gaf hij daar tegen Utrecht dus al leiding aan. Dat nadat John Heitinga door de directie met zijn assistent Marcel Keizer op non-actief werd gezet.

Reactie Heitinga

Grim sprak na het verloren duel over de lastige situatie waar hij en de club in zitten. "Het was allemaal zeer onverwachts, ik hoorde het zelf pas donderdagmiddag rond een uur of 4. Toen is aan mij de vraag gesteld het over te nemen, maar voor ik een keuze maakte wilde ik met John spreken. Ik heb hem aan de telefoon gehad en die had ook net het bericht gehad. Je moet doen wat je moet doen, zei hij."

Het is een gelaten uitspraak die past bij iemand die net op straat is gezet, vond Grim ook. "Je moet begrijpen dat hij ook net het nieuws had gehoord, het was zeker niet zo bedoeld om te zeggen dat hij kwaad was. Het is lastig om dan even rustig te praten. Het was kort, nog niet eens vijf minuten", blikt hij terug.

Koppen leeg maken

Op de vraag wat hij moest doen aan de groep om ze op te richten na het nieuws, vertelt hij over de dynamiek. "Als er een trainer wordt weggehaald, dan verandert die. Ik heb hen voorgehouden dat ze in de beleving moeten komen. We hebben goed getraind en de eerste dag weinig over tactiek gesproken, juist om die koppen leeg te maken."

Maar de koppen leeg maken, daar had niemand eigenlijk tijd voor in deze drukke periode. Ze moesten zich in rottempo klaarstomen voor het duel met Utrecht. Wat voelde Grim zelf eigenlijk? "Heel moeilijk. De club heeft mij gevraagd deze wedstrijd te coachen. We hebben nog niet gesproken over wat hierna. Ik was coach bij de opleiding, als ik straks geen functie heb bij Ajax 1 zal ik daar naar teruggaan."

John was heel geliefd

De interim-klus valt hem niet bepaald makkelijk. "John en de club hebben me gevraagd om te helpen een tijd terug, als dit dan gebeurt is dat heel lastig. Zeker als je weet wat voor mensen-mens ik ben. Daar heb ik dan wel even moeite mee. Anderzijds; je bent ook een clubman en je weet dat er iets moet gebeuren. Maar John was heel geliefd bij de spelers."

Wat er allemaal moet gaan gebeuren, of wie er moet komen, daar kon Grim nog niet zoveel over zeggen. "Geen idee, dat is ook niet aan mij", zei hij kort daarop. "We hebben een interlandperiode dus ik heb de jongens ook succes gewenst voor de komende weken."

