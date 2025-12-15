Een kinderlijke grijns op het gezicht van aanvoerder Davy Klaassen (32) op de persconferentie verraadt wat er aan de gang is bij Ajax. Het loopt weer bij Ajax en dat heeft met geen enkele tactiek te maken. Het spel is misschien nog erger dan onder Francesco Farioli, maar Ajax put de kracht uit een ander vaatje. Een simpele dosis blijdschap en jeugdig plezier is precies wat dit Ajax nu nodig heeft.

Het zijn de jeugdspelers die het snot voor de ogen werken omdat hun droom werkelijkheid wordt. Het is een ontketende Davy Klaassen die eindelijk al zijn frustratie eruit kan spelen. Het is een uitzinnig publiek dat eindelijk beloond wordt voor de afgelopen zware maanden. Het zijn deze zaken die ervoor zorgen dat Ajax weer wedstrijden weet te winnen. Want aan de spelopvatting van Ajax kan het niet liggen. Die ligt mijlenver af van waar de club voor staat.

Vergelijking met vorig jaar

Ajax bevindt zich in de positie waarin Francesco Farioli vorig jaar ook het publiek en de buitenwacht grotendeels mee kreeg in zijn ideeën. Ook na het ontslag van John Heitinga moest anders in Amsterdam en dan mag kennelijk ook op een manier die er niet uitziet, net zoals nu het geval is. Uiteindelijk zal deze manier van spelen niet houdbaar zijn, met 5 verdedigers en een laatste lijn die haast in het eigen zestienmetergebied staat.

Alles om uit de put te komen, lijkt het motto. Grim hamerde op de succesbeleving en gaf zelf ook toe dat dit niet de manier is waarop hij Ajax wil laten spelen. Toch heeft hij dat succes dan eindelijk bewerkstelligd bij Ajax. Met 4 wedstrijden op rij voelt de selectie zich weer oppermachtig. Nu dat plezier terug is in de selectie moet dat brandstof zijn om op de Ajax-manier te gaan spelen.

Aan de hand van de jeugd

Daar worden de eerste stappen al naartoe gezet. Noodgedwongen krijgt jeugd de kans in Ajax 1 en die pakken ze met beide handen aan. Rayane Bounida kreeg het publiek op de banken en Jorthy Mokio sprong zondagmiddag als een dolle in de armen van het publiek. Daarbij heeft ook iedereen het over Sean Steur, die op 17-jarige leeftijd debuteerde in De Klassieker en het goed deed.

Ze spelen onbevangen en met plezier, omdat ze hun droom beleven. Die energie neemt veteraan Klaassen over, geeft zelfs Itakura na slechte wedstrijden wat zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat het publiek weer op de banken gaat staan in Amsterdam.

Stap in de goede richting

Na de overwinningen op Groningen en Fortuna was het nog te vroeg om te spreken van een ommekeer. Maar na de zeges op Qarabag en bovenal Feyenoord is het tij gekeerd in de Johan Cruijff ArenA. Het spel is nog niet om aan te zien, maar het is de eerste stap in de goede richting. In de hoop dat deze reeks de hervatting van de competitie in januari positief zal beïnvloeden als het bij de club weer wat rustiger is. Dan is het wel echt weer zaak om te spelen op de manier waar je als club voor staat.

