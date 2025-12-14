Davy Klaassen was de man van de wedstrijd na Ajax - Feyenoord met zijn doelpunt in de dertiende minuut. Op de persconferentie na afloop blikt hij terug op zijn bloedende hoofd tijdens het juichen én wordt hem gevraagd een geheim te verklappen. "Dat doe ik niet, want ik weet het niet", lacht hij.

Davy Klaassen was de gevierde man aan de kant van Ajax na afloop van de gewonnen Klassieker. Weinig kon zijn dag nog verpesten na deze zondagmiddag. "Heel veel beter gaat het leven niet worden", zei hij meermaals op de persconferentie.

Hoofdblessure

De aanvoerder was door het dolle heen. "Ik heb van een heleboel dingen genoten. Dit is hoe Ajax moet zijn, qua voetbal is het nog niet helemaal waar we willen zijn. Maar met de passie, het samenwerken en de werking met het publiek... Ik ben altijd trots op Ajacied te zijn, maar vandaag een beetje extra", klonk het uit zijn mond.

Klaassen was van groot belang met de eerste goal van Ajax maar had tijdens het vieren van dat doelpunt een bloedend hoofd. "Het gaat weer goed, gelukkig is het dicht", zei hij over de wond. "Ik draaide me om na het juichen en Lucas Rosa kwam aanrennen. Toen klapten we tegen elkaar aan", omschrijft hij.

'Dat ga ik niet vertellen'

Klaassen kon door en zou nog lang spelen in een duel dat tot de slotminuten spannend bleef. Ajax sloeg een boel Feyenoord-aanvallen af en moest het hebben van de counter. De strijd van het team is wat Klaassen prijst. "Het is niet zo dat je met 1-0 lekker zit. De bal kan altijd binnenvallen, ze waren ook wel gevaarlijk. Maar het teamgevoel groeide wel in de wedstrijd. Naarmate de wedstrijd vorderde wist je wel dat het goed zou komen."

Zelf werd hem nog gevraagd wat nou zijn geheim was, waarom hij zo vaak scoort. Dit was bijvoorbeeld al de 31e keer dat hij de 1-0 scoorde voor Ajax. "Dat zeg ik lekker niet", lacht hij, "Want ik weet het zelf ook niet."

Moet Grim blijven?

Klaassen ging ook nog kort in op de bestuurlijke organisatie bij Ajax. Er komen steeds meer geluiden dat Grim aanblijft tot het einde van het seizoen. Eerder was Klaassen al positief over de trainer, maar een oproep om Grim tot het einde aan te stellen deed hij nog niet.

"Wie is de directie op dit moment? Daar moet eerst een keuze over worden gemaakt. Als het aan mij ligt, we winnen nu vier keer op rij dus is iedereen blij. Er zit een stijgende lijn in dus ik heb weinig klagen op het moment. Het is moeilijk, maar als club moeten we tijd nemen om een fundament op te bouwen. Als Fred blijft winnen, zijn er weinig redenen om hem weg te doen", besloot de aanvoerder.

