Robin van Persie was opvallend positief na de pijnlijke nederlaag van Feyenoord bij Ajax, zoals hij wel vaker is na een domper van Feyenoord. Het zijn opvallende trekjes bij de trainer, die vertelde dat hij als speler ook al zo in elkaar zat. Hij is een meester in de druk weghouden. Het is de vraag hoelang hij dat kan volhouden. Voorlopig dompelt Van Persie zich in onwetendheid en gelooft hij enkel in zijn eigen waarheid.

Er lijkt wel olie uit de douche te komen in huize Robin van Persie. Werkelijk alles glijdt van de trainer van Feyenoord af. Uiterst kundig weert hij alle kritiek en lijkt hij ongrijpbaar voor de waan van de dag. Want zo rooskleurig als dat Van Persie over Feyenoord spreekt, weerspiegelt niet de huidige realiteit van de club. Toch krijgt hij het voor elkaar om de rust te bewaren, door zijn eigen waarheid te creëren voor hemzelf en Feyenoord.

'Ik ben tevreden over mijn werkwijze'

Hoe ontevreden de buitenwacht ook is over het huidige spel van Feyenoord. Of hoe hard de kritiek op dit team ook is. Toch durft Van Persie zonder verwijten te spreken over zijn team, zijn eigen aanpak en die van de gehele club. "Ik kan niets meer verlangen", zei hij over de inzet van zijn spelers. "Ik ben tevreden over mijn werkwijze en geloof er heilig in. Dat moet je los zien van de prestaties. Ook als je ziet hoe wij ons voorbereiden en ons werk doen", zei hij over zijn eigen presteren en die van de staf.

Van Persie gaf haast een filosofische uiteenzetting op de persconferentie na afloop van de met 2-0 verloren Klassieker tegen Ajax. Zo uit een zelfhulpboek geslopen lepelde hij quote na quote op. Over de druk opzoeken, over de kritiek tot je nemen maar niet persoonlijk nemen. Hoe je kracht kan putten uit de kritiek en hoe druk erbij hoort in de topsport, al helemaal bij Feyenoord.

Dat valt te prijzen

Het zijn haast alle basisbeginselen van de filosofische overtuiging het stoïcisme, waarin je alleen energie steekt in wat je zélf kunt controlen. Om vervolgens ongestoord enkel daarop te focussen, zonder naar andere zaken te kijken. Daar is de trainer momenteel erg goed in, en dat valt te prijzen. Menig andere trainer heeft geprobeerd met veel woorden en veel uitleg de rust te behouden, maar faalde daarin. Zie John Heitinga als meest recent voorbeeld.

Zelfs zonder aanknopingspunten in het veld, want Feyenoord presteert al weken zwaar ondermaats, krijgt Van Persie het voor elkaar om rust te bewaren door positief te oordelen. Maar de vraag is of dat terecht is en of die tactiek lang werkt. Feyenoord verloor van de laatste acht duels maar liefst zes keer en elke keer zag Van Persie wel iets positiefs bij Feyenoord. Dat houdt niet lang stand bij een topclub, dat weet hij ook vertelde hij.

De druk opzoeken

Met zijn aanpak houdt hij de druk iets bij zijn groep weg, al zoekt hij de druk naar eigen zeggen zelf op. "Maar niet iedereen kan daar mee omgaan", waarschuwde hij al, "Maar voor mij werkt het, het zet mij op scherp." De onverstoorbare rust van Van Persie wordt op de proef gesteld en het is interessant om te zien hoelang die rust stand kan houden. "Morgen gaan we weer doen wat we altijd doen", zei hij. Maar er komt vanzelf een moment dat precies dat niet meer werkt.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.