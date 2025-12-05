Nederland treft in de groepsfase van het WK voetbal 2026 onder meer Japan. Het Aziatische land lijkt de sterkste tegenstander te worden voor Oranje, al is naast Tunesië de derde klant in groep F nog niet bekend. De bondscoach van Japan is vol lof over Nederland.

De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu had het Nederlands elftal liever ontlopen op het WK voetbal. "Ze zijn voor mij een wereldmacht in het voetbal", zei hij in de mixed zone van het Kennedy Center in Washington.

"Ze hebben drie keer in een finale van een WK gestaan. Dat zegt niet alles misschien, maar ze hebben nog steeds heel goede spelers."

Groep F

Oranje en Japan spelen op 14 juni in de eerste wedstrijd van groep F tegen elkaar. "Ik heb net gehoord dat we in de zwaarste poule van het WK zitten als Oekraïne de play-offs wint. Dan kan ik niet van een goede loting spreken", zei Moriyasu.

Voor wat het waard is: op basis van de FIFA-ranking van alle landen (en het beste land in elke PO-route) zit Oranje in de zwaarste groep. — Bart Frouws (@bartf) December 5, 2025

Statisticus Bart Frouws beaamt dat groep F de zwaarste is, ervan uitgaand dat bij elk play-off pad het land met de beste FIFA-ranking overleeft. Nederland is nummer 7 van de wereldranglijst en Japan staat achttiende. Oekraïne is de nummer 28 van de mondiale voetballadder en Tunesië staat veertigste.

Brazilië

Japan bleef half oktober Brazilië de baas in een oefenduel (3-2). De Japanse internationals Ayase Ueda, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Koki Ogawa en Kodai Sano spelen in de Eredivisie. Nederland en Japan troffen elkaar op het WK van 2010 ook in de groepsfase. Oranje won toen in Zuid-Afrika met 1-0 dankzij een doelpunt van Wesley Sneijder.

Bondscoach Ronald Koeman

Bondscoach Ronald Koeman is redelijk tevreden over het resultaat van de loting voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Ik denk dat het zwaarder had gekund", zei hij in het Kennedy Center in Washington. "Je kijkt natuurlijk naar de indeling van de vier potten. Noorwegen in pot 3 en mogelijk Italië in pot 4 waren zware tegenstanders geweest."

Oranje begint de mondiale eindronde op 14 juni tegen Japan. "Dat is vooral een heel fitte ploeg", zei Koeman. "We zien nu ook veel Japanse spelers in de Eredivisie spelen. Dan heb je het over snelle en technische jongens. Ze zijn vooral heel erg fit. Ik kwam net Maya Yoshida nog tegen. Hij speelde onder mij bij Southampton. Leuk om hem weer te zien."

Eerdere resultaten

Oranje speelde een officieel duel en twee oefenduels met Japan. Oranje versloeg de Aziatische ploeg op het WK van 2010 (1-0) en won in 2009 een oefenduel met Japan (3-0). In 2013 speelden beide ploegen gelijk tegen elkaar in een oefenduel (2-2).