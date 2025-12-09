Ajax moet het tot de winterstop doen zonder spits Wout Weghorst. Die werd in het uitduel met Fortuna Sittard (3-1 winst) uit de wedstrijd geschopt. Hierdoor mist hij de Klassieker tegen Feyenoord.

Volgens Ajax heeft Weghorst 'forse schade' opgelopen aan zijn enkelbanden. De spits ging zaterdag in de eerste helft naar de kant met een bebloede rechterenkel. De spits uitte verschillende keren zijn ongenoegen dat de tackle die daarvoor had gezorgd, niet werd bestraft.

Toen het spel stillag, beklaagde Weghorst zich bij de vierde official. "Heb je het gezien of niet? Dit is toch een rode kaart of niet?", vroeg hij. Toen hij het oordeel hoorde, geloofde hij zijn oren niet. "Ik hou niet van rode kaarten, maar dit kan toch niet?", was Weghorst verontwaardigd. Toen hij uiteindelijk gewisseld werd, volgde nog een opmerkelijk onderonsje: "Nog steeds gewoon de bal? Stoere jongens allemaal. Sukkel. Schopt me gewoon de wedstrijd uit."

Personele problemen in Champions League

Van Weghorst was al bekend dat hij het Champions League-duel met Qarabag FK zou missen. In Azerbeidzjan zijn ook Josip Sutalo, Kenneth Taylor, James McConnell, Gerald Alders en Steven Berghuis er niet bij. De club is als enige van de 36 deelnemers aan het hoofdtoernooi van de Champions League na vijf speelronden nog puntloos. Qarabag heeft 7 punten.

Afwezigen tegen Feyenoord

Tegen Feyenoord op zondag komt er nog een afwezige bij. Youri Baas kreeg tegen Fortuna Sittard twee gele kaarten en is dus geschorst. Interim-trainer Fred Grim zal dus moeten puzzelen. De voornaamste vervanger voor de geblesseerde Weghorst is de Deense spits Kasper Dolberg.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.