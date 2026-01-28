Ondanks de verliespartij en de uitschakeling van Ajax was er ruimte voor humor op de persconferentie in Amsterdam. Het ging over de staat van Ajax, de transfermarkt én in het verlengde daarvan het aanstaande vertrek van Remko Pasveer. Grim zei dat het nog niet rond was en kreeg toen een weddenschap voorgesteld.

Journalist van De Telegraaf, Mike Verweij, wilde weten hoe Fred Grim naar de transfer van Remko Pasveer naar Heracles Almelo kijkt. De 42-jarige doelman lijkt Ajax te gaan verlaten, maar daar wilde Grim nog niks van weten. "Op dit moment is het nog niet zeker dat hij weg is, dat heeft de club nog niet naar buiten gebracht. In mijn beleving is het dan nog niet rond en hoef ik er ook niet op te reageren."

Flesje wijn?

Verweij liet het daar niet bij zitten en daagt Grim uit. "Nou, dat is wel een zekerheidje toch? Zullen we wedden voor een fles wijn?" Er ontstaat een korte twijfel bij Grim, waarna een glimlach verschijnt. "Ja... maar jij drinkt dure wijn, toch?" lacht hij.

Vervolgens ging Grim toch nog even door over Pasveer. "Wij hebben als club al gesproken over het eventuele vertrek, maar zolang er geen officieel bericht is, ga ik er niets over zeggen."

Uitschakeling in Champions League

Waar Grim wel nog wat over zei is het spel van Ajax in de Champions League. "Terugkijkend op het seizoen is het zo dat we niet goed genoeg zijn om in de Champions League van waarde te kunnen zijn. We hebben stappen gemaakt, maar we moeten als club wel met de aandachtspunten aan de slag." Dat heeft onder meer te maken met doelpunten maken. "Op momenten dat je moet prikken, moet je zakelijker zijn. Dat was nu meer aan de orde dan vorige week, waar we vooral niet de juiste keuzes maakten voor de goal."

Aan Grim nu de taak om Ajax tweede te laten eindigen in de Eredivisie om volgend jaar opnieuw in de Champions League te spelen. "Dat zou meer dan handig zijn", merkt hij op. "De club heeft bij mij neergelegd om zo hoog mogelijk te eindigen, dat is het liefst tweede."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.