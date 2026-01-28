Het sprookje van Ajax in Europa is over. Na een dramatische start in de Champions League mocht er bij de laatste speelronde tóch nog gedroomd worden van de volgende ronde. Het zou een sensatie zijn, maar die hoop bleek ijdel te zijn. Er werd met 1-2 verloren van Olympiakos, dat was niet genoeg om te overleven.

Ajax kende een povere start in de Champions League onder John Heitinga. De eerste vijf (!) wedstrijden gingen verloren. Na twee krappe overwinningen op Qarabag FK en Villarreal gloorde er weer hoop aan de horizon voor Ajax. Hoewel de kans klein was, kon de volgende ronde nog bereikt worden. Eén ding was zeker: er moest gewonnen worden van Olympiakos, daarna was het hopen op een wonder.

Jubileum

Ajax begon flitsend nadat het hartelijk werd ontvangen door een uitzinnig publiek. In elke hoek van het stadion waren spandoeken te zien ter ere van het jubileum van de fanatieke aanhang van Ajax. Na 8 minuten had Davy Klaassen de kans op de 1-0 maar hij vergiste zich in de snelheid van de bal. Zijn trap miste de bal volledig, waardoor de bal weer uit de zestien ketste. Het was pielen wat Ajax deed, maar ze werden in ieder geval gevaarlijk. En dat zorgde uiteraard voor hoop op de tribunes.

Gemiste kansen Ajax

De spelers op het veld hadden het dan niet door, maar na een minuut of tien leek het al een onbegonnen zaak te worden voor Ajax. De 9 wedstrijden die ertoe deden, waren vrijwel allemaal nadelig voor de ploeg van Fred Grim. Hierdoor werd de kans van slagen deze avond met de minuut minder. Na 25 minuten kreeg Oscar Gloukh de allergrootste kans op aarde. Vanaf drie meter voor de goal gleed hij de bal over de lat heen, een ongekende actie van de rechtsbuiten van Ajax.

Eindelijk leek Ajax dan een opsteker te krijgen. Ajax dacht te scoren via Kasper Dolberg, maar hij stond een halve teen buitenspel. Het zat de Amsterdammers, die de kansen zagen slinken op succes in de Champions League, niet mee. Vlak voor rust kreeg Ajax ook nog kansen om in ieder geval de eigen plicht te doen, maar het wilde niet lukken. De Ajacieden gingen simpelweg niet goed met de kansen om.

Mokerslag van Olympiakos

De droom spatte al helemaal uiteen in de 52e minuut. Ajax verdedigde intens zwak in eigen zestien. De doelpuntenmaker van Olympiakos kon de bal meerdere malen aannemen, goedleggen en uiteindelijk in het netje schieten. Ajax was even van de leg na de 0-1 maar ging nog vol voor de gelijkmaker. Die viel uiteindelijk in de 69e minuut. Kasper Dolberg benutte een penalty die gegeven werd na een handsbal van Olympiakos. Dat was het teken voor de Grieken om wéér alles te geven, anders waren ze uitgeschakeld. Tien minuten voor tijd scoorde Olympiakos tóch nog de 2-1, waardoor de avond al helemaal in mineur eindigde voor Ajax.

De uitschakeling van Ajax is over de gehele breedte simpelweg terecht. Te vaak waren de Amsterdammers veel te zwak. Ze mochten van geluk spreken dat er überhaupt nog kans was op de volgende ronde. Ajax kan zich in de laatste maanden van dit seizoen focussen op het realiseren van een herkansing in de Champions League volgend seizoen.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.