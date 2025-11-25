Ajax wil domineren tegen Benfica in de Champions League. Dat is wat interim-trainer Fred Grim vertelde voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff ArenA. De oefenmeester wisselde flink in zijn opstelling en kwam met onder anderen Rayane Bounida. "We willen hem heel graag zien."

Ook onder de lat is er verandering: Remko Pasveer is zijn plek weer kwijt aan Vitezslav Jaros. "Ik kies in ieder geval voor een aantal wijzigingen omdat we een ontzettend druk programma hebben", verklaarde Grim bij Ziggo Sport. "Dat is één. En ten tweede, dat heb ik ook tegen de jongens gezegd, wil ik ook andere jongens zien. Uiteindelijk hoort je keeper daar ook bij."

Op het middenveld speelt Ko Itakura als defensiefste speler. "We willen op het middenveld defensief wat vertrouwen terugpakken. Vandaar dat Ko speelt", ging Grim verder, die ook inging op de basisplaats van de 19-jarige Bounida. "Bouni maakt een goede indruk. Heeft het vermogen om comfortabel te zijn aan de bal. Het is voor ons goed om iemand tussen de linies te hebben. En we willen hem gewoon heel graag zien."

Itakura biedt Ajax mogelijkheden

Met Itakura op het middenveld kan er ook een vijfmansverdediging ontstaan, al is dat niet waar Grim op hoopt. "We hebben meerdere scenario’s. Willen vanuit onze eigen organisatie spelen. Kijken of we vanuit daar er grip op krijgen en houden. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we switchen", zei hij.

Ajax wil in principe in een blok van 4-4-2 druk zetten, maar: "Als we daar niet uit komen, kunnen we in de laatste lijn met vijf komen. Ik heb gisteren een goede trainingssessie gehad met de jongens. Daarin lag het drukzetten, de intensiteit, vele malen hoger was dan in de wedstrijd tegen Excelsior. Dat is één van de randvoorwaarden die nodig is om goed druk te kunnen zetten."

Mysterieuze Mourinho

Ajax neemt het op tegen het Benfica van José Mourinho, die haast niet te voorspellen is. "Wij houden met meerdere scenario’s rekening en dat hebben we goed met elkaar doorgenomen", aldus Grim. "Willen niet in de positie komen dat onze buitenspelers verkapt als back spelen. Mocht het wel zo zijn, dan is het niet anders. Dat is in het topvoetbal vrij normaal tegenwoordig."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!