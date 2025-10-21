John Heitinga was zeer openhartig op de persconferentie voor het duel met Chelsea. Ajax neemt het woensdag in de Champions League op tegen de Engelse topclub. Heitinga gaf al wat basisspelers prijs én deed nog een opvallende uitspraak.

Heitinga houdt tijdens de Champions League-wedstrijd bij Chelsea van woensdag al rekening met het competitieduel met FC Twente van komende zondag. "We gaan kijken hoe de wedstrijd morgen verloopt, maar we houden FC Twente in het achterhoofd", zei de coach dinsdag tijdens de persconferentie in Londen.

Heitinga doelde onder meer op de net weer fitte Mika Godts en Ko Itakura. De Belg werd afgelopen weekend gewisseld in de tweede helft van de verloren wedstrijd tegen AZ (0-2), de Japanner bleef op de bank.

'Hij gaat morgen starten'

"Mika gaat morgen starten en dan ga ik tijdens de wedstrijd bepalen hoeveel minuten hij kan spelen", vertelde Heitinga. "Ko kan ook starten en dan is het afhankelijk van hoe zwaar het duel en de intensiteit is, met het oog op zondag."

Heitinga heeft ook Owen Wijndal meegenomen naar Londen. De verdediger is op de weg terug van een blessure, maar Chelsea lijkt te vroeg te komen. "Hij traint weer deels mee. Hopelijk kan hij aansluiten richting Twente." Het duel in Enschede begint zondag al om 12.15 uur.

Paar blessures bij Chelsea

Chelsea-coach Enzo Maresca gaf dinsdag aan dat het nog onzeker is of Enzo Fernandez mee kan doen tegen Ajax. Hij is één van de zes geblesseerden bij de Londenaren. Ook topspeler Cole Palmer is er niet bij.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.