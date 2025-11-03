Alfons Groenendijk heeft scherpe kritiek geuit op Ajax. Hij is verbaasd over de zorgwekkende situatie waarin zijn oude club zich bevindt, een situatie die de afgelopen jaren tot het absolute dieptepunt is gedaald. "Met de huidige kwaliteiten zullen ze geen enkele rol van betekenis spelen in de Champions League en moeten ze zich afvragen of ze überhaupt bij de top vier in de Eredivisie eindigen", stelt Groenendijk.

Voor de camera van Sportnieuws.nl reageert Groenendijk resoluut als hem wordt gevraagd naar het meest opmerkelijke van het afgelopen voetbalweekend. "De bedenkelijke staat van Ajax", opent de oud-trainer van de Amsterdammers en de beloftenploeg. "Ze zijn in een paar jaar tijd de status van een topclub helemaal kwijtgeraakt. Je zit tegenwoordig naar Ajax te kijken en dan zie je dat iedere club een resultaat kan halen in de ArenA. Dat was een aantal jaren geleden toch ondenkbaar?", vraagt Groenendijk vol ongeloof.

'Gek als clubs een gelijkspel geweldig vinden'

Groenendijk geeft toe dat hij niet meer verrast is wanneer een laagvlieger in de Eredivisie punten weet af te snoepen van Ajax. "Het is bijna gek om te zien als clubs een gelijkspel geweldig vinden. Een paar jaar geleden stapte je met een 3-0 of 4-0 nederlaag weer in de bus, maar die tijd is helemaal geweest. Het is ongelooflijk hoe kwetsbaar Ajax oogt en dat is al jaren zo. Ik vind het ook grappig dat clubs nog steeds zoveel respect hebben voor Ajax, de topclub", gaat hij verder.

"Dat hoeft helemaal niet, want ook Telstar en Sparta kunnen er punten halen. Het is pijnlijk om te zien hoe Ajax de topclub-status helemaal kwijt is geraakt", stelt de 61-jarige oud-voetballer, die vooral met lede ogen naar de organisatie van de Amsterdammers heeft gekeken. "Ze hebben gewoon groen licht gegeven voor een type als Jan van Halst, die alleen maar 'ja' heeft zitten knikken. Dat heeft hij bij FC Twente ook gedaan en toen is hij ook gedegradeerd met de vierde begroting van Nederland. Hij had veel meer zijn stem moeten laten horen, dat heeft hij niet gedaan", zegt hij kritisch.

Grote puinhoop bij Ajax

Volgens Groenedijk is dat exact de reden dat er een héél matige selectie staat. "Ze hebben helemaal niets te zoeken in de top en dat is het meest pijnlijke. Kroes heeft al heel veel puin moeten ruimen, maar van spelers met contracten tot 2029 kom je niet zomaar af. Kroes heeft geprobeerd een inhaalslag te maken, maar dit gaat financieel gezien nog jaren pijn doen."

"Daarom kan Ajax ook geen spelers halen uit de absolute top en worden er spelers gehaald van tien miljoen euro, die nog stappen moeten maken om te kijken of ze überhaupt de top halen. Maar met de huidige kwaliteiten zullen ze geen enkele rol van betekenis spelen in de Champions League en moeten ze zich afvragen of ze überhaupt bij de top vier eindigen", besluit Groenendijk.

