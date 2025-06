Ajax-trainer John Heitinga neemt harde beslissing: speler moet zo snel mogelijk vertrekken uit Amsterdam

De kans dat Jordan Henderson Ajax deze zomer verlaat, wordt steeds groter. Volgens The Mirror heeft de middenvelder intern te horen gekregen dat hij transfervrij mag vertrekken. Trainer John Heitinga zou geen plannen met hem hebben en zou zijn salaris zo snel mogelijk van de loonlijst willen schrappen.

Henderson heeft intern te horen gekregen dat hij transfervrij mag vertrekken, zo meldt het Engelse medium. De trainer zou zijn salaris van circa €117.000,- per week zo snel mogelijk van de loonlijst willen schrappen. Heitinga zou ondertussen serieus werk willen maken van de terugkeer van Dusan Tadic, die Henderson kan opvolgen en mogelijk de Amsterdamse aanvoerdersband weer om krijgt.

Promotie naar de Premier League

De Amsterdammers zouden er volgens The Mirror op hopen dat de geruchten dat Sunderland Henderson een terugkeer aanbiedt, meer aandacht krijgen nu hun standpunt duidelijk is. Sunderland promoveerde dit seizoen na acht jaar terug naar de Premier League. Henderson begon zijn carrière bij de Black Cats en draagt de club nog altijd een warm hart toe. Dat bleek wel door zijn aanwezigheid vorige maand op Wembley, waar hij zijn voormalige club Sheffield United zag verslaan in de finale van de Championship play-offs.

Transfer naar Amsterdam

in januari 2024 verkaste Henderson naar Amsterdam in de hoop een ​​plek in de Engelse selectie voor het EK veilig te stellen na een teleurstellende zes maanden bij de Saoedische Pro League-club Al-Ettifaq. Maar Gareth Southgate, de toenmalige bondscoach, riep hem niet op. Afgelopen winter meldde AS Monaco zich voor de middenvelder, maar Ajax liet hem, tot grote teleurstelling van Henderson zelf, niet gaan.

De Engelsman hoopt nog altijd een eindtoernooi met Engeland te spelen. Onder bondscoach Thomas Tuchel is de ervaren middenvelder weer opgenomen in de selectie en startte hij zaterdag in de basis tegen Andorra.

