Oud-toptrainer Louis van Gaal 'te groot' om ex-collega's te helpen: 'Dat bedoel ik met alle respect'

"Louis van Gaal heeft wat minder verloren in zijn leven", lacht bondscoach Andries Jonker in aanloop naar het EK met de Oranje Leeuwinnen. De 62-jarige trainer heeft in zijn carrière een bijzondere band met oud-toptrainer Van Gaal opgebouwd en vertelt daar openlijk over in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast, 'In Oranje'. "Dat is tussen ons en komt niet naar buiten."

Jonker heeft een bijzondere, maar opvallende loopbaan achter de rug. De 62-jarige trainer begon zijn carrière bij de amateurs, klom via de KNVB op en werd uiteindelijk de rechterhand van Louis van Gaal bij zowel FC Barcelona als Bayern München. Het contact tussen de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen en Van Gaal is nog altijd 'uitstekend'. "Louis en ik zijn nog steeds uitstekende collega's, maar we leiden buiten het werk ons eigen leven", vertelt Jonker.

'Nooit ongevraagd advies'

De voormalig hoofdtrainer van onder meer Wolfsburg, Willem II en Telstar omschrijft de band als vertrouwd en vertrouwelijk. "Dan is het tussen ons en daar komt ook niks van naar buiten. En dat gaat over privézaken, die we van elkaar al jarenlang kennen en weten, maar uiteraard ook over voetbal. Ik weet dat hij het Nederlandse vrouwenteam op de voet volgt", zegt Jonker over Van Gaal, die zich nooit ongevraagd met zijn werk bemoeit. Op de vraag of Van Gaal hem weleens van advies voorziet, reageert Jonker resoluut: "Nee."

"Dan moet ik Louis dat echt vragen, maar dat doet hij volgens mij bij niemand. Daar heb ik nog nooit iets van mee gekregen. Als je advies wil hebben, dan kan je dat krijgen. Maar als je dat niet vraagt, dan komt hij niet bij je op de lijn om te zeggen: 'heb je hier of daar aan gedacht of je moet dit of dat doen'. En ik denk dat iedereen dat zeer op prijs stelt."

'Daar is Louis te groot voor'

Volgens Jonker is Van Gaal ook simpelweg te groot om allerlei bekenden van tips te voorzien. "Hij is te groot om zich met anderen te bemoeien. Dat doet hij niet. En dat bedoel ik met alle respect. Als hij allerlei mensen zou gaan bellen en van advies zou gaan voorzien... Ik denk dat niet iedereen het zou waarderen. Dus prima zo, hij heeft groot gelijk."

Hoewel Van Gaal tijdens zijn carrière bijzonder succesvol was, met zeven landstitels, twee Champions Leagues en talloze bekers, neemt Jonker geen rituelen van zijn ex-collega over nu hij zich met de Oranje Leeuwinnen voorbereidt op het EK in Zwitserland. "Nee, daar geloof ik niet in, maar Louis heeft wat minder verloren in zijn leven. Als je genoeg verliest, dan leer je dat wel af. In het begin van mijn loopbaan geloofde ik ook nog in bepaalde sokken en onderbroeken, maar ik heb ook bij kleine clubs mogen werken", vertelt hij met een grote grijns.

