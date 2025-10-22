"Johnny, rot op!" De spreekkoren van de bezoekende fans bij Chelsea - Ajax waren luid en duidelijk. Ook trainer John Heitinga kreeg de woorden mee en gaf aan de supporters wel te begrijpen.

"De welbekende gifbeker moet echt leeg", begon Heitinga bij Ziggo Sport. Ajax verloor woensdagavond met 5-1 van Chelsea in de Champions League. Kenneth Taylor kreeg na een kwartier een rode kaart bij een 0-0 stand.

Heitinga had de nodige aanpassingen aan zijn opstelling gedaan tegen Chelsea. Remko Pasveer stond in de goal, Josip Sutalo stond naast Ko Itakura in de defensie en James McConnell was de nummer zes. "Ik denk dat het vijftien minuten gewerkt heeft, tot aan de rode kaart."

'Ik snap de emoties wel'

Na die rode kaart voelde Heitinga zich genoodzaakt om te wisselen. Hij koos ervoor om Oscar Gloukh, de meest creatieve speler, eruit te halen. Jorthy Mokio kwam voor hem in het veld. Dat was het moment waarop de Ajax-fans om het vertrek van Heitinga riepen. "Ik snap de emoties van de fans wel, dat ik Oscar eraf haal. Maar je wil twee zessen hebben, en snelheid op de flanken", counterde hij.

Heitinga baalt van de tegengoals: twee penalty's en twee schoten die van richting werden veranderd. Wel wil hij complimenten aan zijn spelers én de fans uitdelen: "Ik zag de jongens strijden. En ik hoorde ook nog gezang, de fans bleven achter de ploeg staan. De jongens hebben elke meter gelopen voor elkaar, met elkaar. Ik zag wel teamspirit."

'Niet iets waar ik mee bezig ben'

Heitinga maakte zich niet zo'n zorgen om de spreekkoren. "De emoties waren kort, daarna gingen ze weer achter de ploeg staan." Hij voelt niet de druk dat zijn baan nu in gevaar is. "Niet iets waar ik nu mee bezig ben. Ik richt me gewoon op Twente." Ajax gaat komende zondag op bezoek bij de Tukkers in de Eredivisie.

