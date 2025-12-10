Wim Kieft en Theo Janssen zijn het aan tafel bij Ziggo Sport niet eens met de opstelling van Ajax voor het Champions League-duel met Qarabag. Trainer Fred Grim koos ervoor om veel jeugdspelers in de basis te zetten en dat leidt tot onbegrip bij de analisten. "Dit is wel een wedstrijd die je serieus moet benaderen", vindt de oud-speler.

Grim krijgt op voorhand al behoorlijk wat kritiek op zijn opstelling, net als dat voorganger Francesco Farioli dat vorig jaar kreeg toen hij flink wisselde in de Europa League. Door alle blessures was Grim wel genoodzaakt te wisselen, maar dat deed hij direct rigoureus. "Ik vind het waanzin", zegt Kieft in de studio. "Dit is wel een wedstrijd die je serieus moet benaderen", vindt hij.

Basisplaatsen voor de jeugd

Grim geeft basisplaatsen aan Sean Steur, Aaron Bouwman en Jorthy Mokio. Jeugdige spelers met weinig tot geen ervaring in de Champions League. "Ze hebben het wel over Feyenoord, maar die wedstrijd is over een paar dagen. Maar dat is ook niet de allerbelangrijkste wedstrijd van het seizoen natuurlijk. Je moet kijken naar de belasting, wat ze kunnen, maar dit is een middenveld met een 17-jarige en een 18-jarige, en een Japanner die niet op zijn eigen positie speelt. Ik vind het jammer", merkt Kieft op.

"Ik vind dat je de Champions League niet zo hoort te benaderen. Het is ook de prestige dat op het spel staat", luidt het. Ook Theo Janssen is het daar mee eens. "Je verkoopt ook de naam Ajax. Deze wedstrijd wordt gewoon overal uitgezonden en gezien. Dan moet je altijd met je sterkste opstelling spelen, al helemaal vanwege de fase waar je in zit", vindt de analist.

Het zorgt volgens hem ook voor meer zekerheid in het team. "Je creëert vastigheden. Ik denk dat, als je veel wedstrijden met elkaar speelt, je dan beter wordt. Je raakt aan elkaar gewend en weet wat je aan elkaar hebt. Als je veel husselt, heb je geen vastigheden en word je niet beter op de lange termijn."

Ajax in de Champions League

Ajax speelt tegen Qarabag en staat nog altijd laatste in de Champions League, daar moet verandering in komen maar dus wel met een jeugdig team. Om 18.45 wordt er afgetrapt in Baku.

