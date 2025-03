Jubileum Ajax gekaapt door één man: scheidsrechter Dennis Higler was het helemaal kwijt

Ajax beleefde het 125-jarig jubileum in mineur. De hoofdrol moest voor Ajax zijn, maar die werd gegrepen door een ander. Een onstuimige slotfase is het gesprek na afloop, die werd ingeleid door Dennis Higler. Het overschaduwt het spel van Ajax op het eigen jubileum. Met geluk werd een drama op het eigen feestje voorkomen, maar reden tot een feestje was er eigenlijk niet.

125 jaar Ajax. Dat vraagt om echt Ajax-spel. Op de ringen van de ArenA staan ze geweldig uitgeserveerd; alle successen van Ajax. Van supercups tot aan UEFA Cups, van wereldbekers tot aan de landskampioenschappen. Legendes werden vooraf geëerd, voor hun bewezen diensten namens Ajax en het spetterende spel dat zij lieten zien.

Ajax-legendes

Clarence Seedorf, Edwin van der Sar, Ronald en Frank de Boer en ook namen als Sjaak Swart stonden op het veld. Terwijl Ajax momenteel eerste staat, zal er toch nog heimwee zijn bij de fans. Heimwee naar het Ajax-spel, want dat werd ook op de verjaardag niet tentoongesteld.

Het gehele team dat tussen de lijnen stond, had vrij gekregen van Farioli tegen Eintracht Frankfurt, dus wat extra pit kon je wel verwachten. Dat was er alleen niet. Er was geen reden voor een feest tijdens het jubileum van Ajax. De tribunes vielen bij tijd en wijle muisstil.

Taylor

De fans moesten de spelers uitfluiten op het eigen jubileumfeest, omdat het allemaal te traag ging. Het was tekenend voor hoe er gespeeld werd, afgezien van de slotfase. Ze verlangen terug naar spelers als de legendes die vooraf op het veld stonden.

Iemand die momenteel wél de supporters op de banken kan krijgen, is Kenneth Taylor. De rasechte Ajacied weet wat er nodig is als speler van Ajax, maar is omringd door iets teveel mensen die daar niet toe in staat zijn. Hij gaat in de zomer zo goed als zeker weg, maar is de belichaming van wat Ajax nodig heeft.

Dennis Higler-show

Bij een atmosfeer als deze heb je geen extra motivatie nodig, vertelde Farioli wijs voor de wedstrijd aan ESPN. Toch bleek dat niet waar te zijn. Het spel was grote delen niet om aan te zien; saai en duf. Dat het publiek, in jubelstemming, in slaap werd gesust, bewijst dat nog maar eens. Pas in de tweede helft ontvlamde deze wedstrijd. En dat kwam niet door Ajax, niet door het publiek, maar door één man: Dennis Higler.

De arbiter had de eerste helft de wedstrijd al nauwelijks in de hand, maar in de tweede helft raakte hij het helemaal kwijt. Hij wilde zich laten gelden en besloot na de rode kaart van Gaaei, een tweede gele kaart te geven aan AZ’er Penetra. Voordat hij besefte of het daadwerkelijk een tweede gele was.

Acties bepalen de wedstrijd

De VAR mocht hem niet meer helpen en al gauw besefte hij: ik zat fout. Dat gaf hij nog tijdens de wedstrijd toe, zo vertelde Jordy Clasie. Onbewust drukte hij zijn eigen stempel op het jubileumfeest van Ajax. De wedstrijd ontketende door zijn acties, want ook bij het akkefietje langs de lijn had hij het niet in de hand.

Toch zal er bij Ajax opluchting heersen, dat juist hij de hoofdrol in deze wedstrijd op zich nam. Want zonder zijn acties, was het ongetwijfeld gegaan over het trage, stroeve spel van Ajax. Leden van de supportersvereniging kregen een sleutelhanger en magneet voor het jubileum. Dat presentje mag ook richting Dennis Higler.

