NEC gooide zaterdag roet in een 'avondje NAC'. De ploeg uit Nijmegen won met 4-3 in Breda na een eneverende wedstrijd. Hierdoor naderen ze Ajax in de Eredivisie, nadat zij eerder op de avond niet wisten te winnen.

NEC doet ook in het nieuwe jaar mee in de bovenste regionen van de Eredivisie. De ploeg van Dick Schreuder won zaterdagavond met 3-4 bij NAC. Ze verspeelden eerder nog een 2-0 voorsprong, maar dankzij een doelpunt van de door topclubs begeerde Kadoi Sano in de 94e minuut, wisten ze toch de drie punten mee te nemen. Hierdoor zit NEC nu op de hielen van Ajax in de Eredivisie.

De Amsterdammers speelden eerder op de avond met 2-2 gelijk in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Hierdoor staan de Nijmegenaren slechts twee punten achter Ajax. NEC heeft ook nog een troef in handen. Ze hebben namelijk een wedstrijd minder gespeeld.

Eerste wedstrijd van het jaar

Dat NEC nog een wedstrijd in de hand heeft, komt doordat het duel tegen NAC hun eerste was van 2026. Door de hevige sneeuwval van de afgelopen weken zagen de Nijmegenaren tot tweemaal toe een wedstrijd afgelast worden. Eerst ging er een streep door het duel tegen FC Utrecht en vervolgens ook door de bekerclash tegen De Treffers.

Miljoenenklapper voor NEC

NEC moest het in Breda stellen zonder spits Kento Shiogai. De Japanner is naar VfL Wolfsburg aan het verkassen voor tien miljoen euro. Shiogai was een echte supersub voor NEC. Dit seizoen maakte hij al elf doelpunten als invaller; een Eredivisierecord.

