Ajax heeft zichzelf onnodig veel pijn gedaan in de Johan Cruijff ArenA. Er werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles. Nadat Ajax met een 2-0 voorsprong de rust in ging, leek er niks aan de hand. Maar na de rust stortte de ploeg van Fred Grim als een kaartenhuis in elkaar. De wisselvalligheid van Ajax drijft de fans tot waanzin, die de spelers meerdere malen trakteerden op een luid fluitconcert.

Het was de eerste wedstrijd van Ajax in Amsterdam in het nieuwe jaar, wat door de club groots werd gebracht. Toch heerste er een rare sfeer in Amsterdam. Het interview met Owen Wijndal, waarin hij de club liet weten eerlijk over zijn toekomst te moeten zijn, laat zien dat er andere zaken leven binnen de selectie. Maar ook in het stadion was het voelbaar. De fans kregen sjaals van de club en sponsor, maar waren niet echt blij. Na het frustrerende gelijkspel werden deze ook vanaf de tribune richting het veld gegooid.

Ajax overtuigend op voorsprong

De eerste minuten van de wedstrijd bleef het zelfs muisstil vanaf de tribunes, als een soort statement voor het slechte spel van deze week. Toch was van dat slechte spel in de wedstrijd niets meer te zien. Ajax had vanaf het begin de controle en kwam na een kwartier al op voorsprong. De voorsprong werd weer een kwartier later uitgebreid en er leek geen vuiltje aan de lucht. Al helemaal toen Ajax ook nog eens kans op kans kreeg na rust. Maar ineens was daar de aansluitingstreffer van Go Ahead Eagles die alles veranderde.

Jaros bezweek weer onder de druk en grabbelde naar ballen, er werd weer onnodig balverlies geleden en de Eagles wonnen ineens alle duels. Het liep al helemaal uit de hand toen de Eagles in de 66e minuut de 2-2 maakten. Milan Smit scoorde de gelijkmaker, terwijl Ajax zat kansen had om de score uit te breiden. In de slotfase moest Ajax alles op alles zetten om de wedstrijd niet te verliezen, het zorgde voor vele fluitconcerten door de Johan Cruijff ArenA. Ook Josip Sutalo moest het ontgelden; de verdediger kwam erin, maar kreeg een luid fluitconcert bij het betreden van het veld.

Ineenstorting

Het laat de wisselvalligheid zien in Amsterdam. Het verschil tussen de 1e en de 2e helft is dag en nacht. Dit kan niet los gezien worden van de onrust binnen de club bij verschillende spelers. Het is te hopen voor Fred Grim en Ajax dat de rust wederkeert na de transferwindow en alle focus op de race om Champions League-voetbal kan. Ajax laat namelijk dure punten liggen in de strijd om plek 2. Ze hadden op gelijke hoogte kunnen komen met Feyenoord bij een overwinning, en voeren nu de druk niet op richting de Rotterdammers.

Herbeleef hier hoe Ajax de wedstrijd uit handen gaf

Een luid fluitconcert galmt door de Johan Cruijff ArenA. Ajax is het helemaal kwijt en probeert met man en macht de 3-2 te voorkomen. Ook werd Sutalo met een fluitconcert onthaald toen hij als wissel het veld in kwam. De fans worden moedeloos van de wisselvalligheid van Ajax, dat momenteel aan het tijdrekken is om de laatste tien minuten door te komen.

Terwijl Ajax de kansen laat liggen op de 3-0 scoort Go Ahead Eagles de 2-1 in de 53e minuut. Met één flitsende aanval staat invaller Thibo Baeten ineens vrij in de zestien. Daarna is Ajax het kwijt en maakt de uitploeg zelfs de 2-2 in de 66e minuut. Binnen twintig minuten geeft Ajax de wedstrijd uit handen, terwijl ze kansen zat kregen om de score verder uit te breiden.

In de 47e minuut krijgt Anton Gaaei een geweldige kans. Hij loste een welbekende diagonale pegel op het doel. Maar de bal ging ruim voorlangs. Daarmee gaat Ajax door waar het gebleven was in de eerste helft: kansen creëren. Want ook in de 52e minuut werden de Ajacieden gevaarlijk. Dit keer schoot Mika Godts rakelings naast.

Vlak voor rust was daar bijna Sean Steur! Het talent van Ajax kon zijn eerste goal voor Ajax 1 maken, maar De Busser raakte de bal nét genoeg aan. In de 40e minuut kwam Steur in de één op één en schoot de bal tussen de benen van de Belgische doelman, maar de bal draaide net langs de goal weg. Even daarvoor kon de ArenA wel juichen.

Kasper Dolberg scoorde een heus spitsendoelpunt. Uit de kluts kreeg hij de bal voor zijn voeten en hij was er als de kippen bij. Met deze 2-0 voorsprong lijkt er weinig aan de hand voor Ajax, dat heel anders voor de dag komt dan afgelopen week in Alkmaar.

Alweer een ongelukkig moment voor Godts, die net ook al goed weg kwam bij de 1-0 van Davy Klaassen. Godts werd één op één gestuurd en deed eigenlijk alles goed. Hij kapte zijn tegenstander uit, hield goed in waardoor De Busser op de grond lag, maar de afronding ging niet goed. In de 21e minuut schoot hij de bal van dichtbij op de lat. Het blijft 1-0.

En dat is mede te danken aan een geweldig moment voor Jaros, die onder grote druk stond. Hij kreeg bakken van kritiek over zich heen na de 6-0 nederlaag bij AZ. Niet per se vanwege de tegendoelpunten, maar vanwege het feit dat hij geen bal klem had. Nu plukte hij in de veertiende minuut de bal uit de lucht en stuurde hij direct Mika Godts de diepte in. De buitenspeler leek zich eerst te verslikken in zijn actie, maar legde de bal op tijd af richting Klaassen. Die pegelde de bal langs Jari De Busser.

De Johan Cruijff ArenA laat na vijf minuten voor het eerst van zich horen. De fanatieke fans van Ajax bleven uit protest de eerste minuten van de wedstrijd stil. Alszijnde een soort statement na het bekerdebacle. Overigens heeft de bekeruitschakeling redelijk zijn sporen achtergelaten: er is een behoorlijk aantal lege plekken te vinden in de Johan Cruijff ArenA. De fans die wél aanwezig zijn kregen een sjaal van de club, als dank voor hun steun. Kansen zagen de fans in ieder geval nog niet in de eerste minuten.