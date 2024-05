'Ajax wil Liverpool-verdediger Sepp van den Berg, club van Arne Slot vraagt enorm bedrag'

Ajax heeft serieuze interesse in Sepp van den Berg. De 22-jarige Nederlander staat al vijf jaar lang onder contract bij Liverpool, maar maakte daar de afgelopen seizoenen geen kans op een basisplaats. De Amsterdammers moeten wel een flinke smak geld neerleggen, want de club van Arne Slot laat van den Berg niet zomaar gaan.

Volgens het platform The Athletic wil Liverpool omgerekend ruim 23 miljoen euro voor de Nederlander. Van den Berg kwam in de zomer van 2019 voor zo'n vijf miljoen euro over van PEC Zwolle. Een droomtransfer voor de toen piepjonge verdediger en de Eredivisieclub, maar doorbreken lukte vooralsnog niet bij The Reds.

Verhuurbeurt op verhuurbeurt

Van den Berg speelde een paar bekerwedstrijden mee met het eerste elftal, maar werd voornamelijk verhuurd door de club. Hij kwam tijdelijk uit voor Preston North End (Championship), Schalke 04 (2. Bundesliga) en Mainz 05 (Bundesliga). Bij Preston en Mainz was Van den Berg een vaste kracht, bij Schalke lag hij er maandenlang uit vanwege een blessure.

The Athletic schrijft dat er naast Ajax meerdere clubs in de race zijn om Van den Berg. Mainz wil na de succesvolle huurbeurt dolgraag langer door met de 22-jarige. Ook het Duitse Wolfsburg en de Premier League-clubs Brentford en het afgelopen weekend gepromoveerde Southampton zijn geïnteresseerd.

Arne Slot wil wachten

Een eventuele transfer komt er niet op korte termijn. Arne Slot zou eerst Van den Berg en andere talentvolle spelers willen testen in de voorbereiding. Als de eerste wedstrijden in zicht komen, zal er een keuze worden gemaakt. Het is bij Liverpool ook de vraag welke spelers er allemaal blijven. Joël Matip, jarenlang de vaste partner van Virgil van Dijk in het centrum, vertrekt in ieder geval.

Ajax heeft haast

De nieuwe trainer Francesco Farioli zal niet te lang willen wachten met de eventuele komst van Van den Berg. Het seizoen van Ajax begint volgend seizoen namelijk erg vroeg. Al op 25 juli, elf dagen na de EK-finale, komen de Amsterdammers in actie in de tweede ronde van de Europa League. Wie de tegenstander wordt, wordt pas op 19 juli duidelijk tijdens de loting.