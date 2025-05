'Ajax zet keeperscarrousel in gang: doelman van FC Volendam (21) in beeld om Matheus op te volgen'

De nieuwe trainer is nog niet eens aangesteld en kan dus ook nog niks zeggen van de selectie van Ajax, maar de club is al bezig met volgend seizoen. Te beginnen helemaal achterin, waar de Amsterdammers de keeperscarrousel in gang hebben gezet.

Remko Pasveer wacht nog steeds op een aanbieding van Ajax, maar de onderhandelingen met de 41-jarige doelman 'vinden inmiddels wel plaats', schrijft De Telegraaf. De wens is er dus nog steeds om met de Nederlander te verlengen. Die optie is er niet voor Matheus. De Braziliaan van Braga (33) werd in de winter gehuurd om de blessure van Pasveer op te vangen en werd al snel geliefd in de Johan Cruijff Arena. Maar Ajax heeft de optie tot koop van 2,5 miljoen euro laten verlopen.

Goedlachse Ajax-keeper in tranen door zware periode: 'Ze weten niet wat er achter de schermen gebeurt' Matheus maakt zich op voor de grootste wedstrijd tot nu toe sinds hij bij Ajax speelt: het uitduel tegen PSV. De 33-jarige keeper bereidt zich perfect voor op de wedstrijd, maar maakt ondertussen ook het nodige verdrietige mee.

Tien keepers op de lijst

Met Pasveer en Jay Gorter heeft Ajax 1 dan nog twee keepers over, maar van de 25-jarige Gorter wordt gezegd dat een vertrek voor beide partijen 'het beste is'. Daarom gaan de ogen al richting vervangers en staan er volgens de krant liefst tien namen op het lijstje van technisch directeur Alex Kroes. Daarvan wordt Robin Roefs bevestigd door bronnen. De 22-jarige goalie staat onder de lat bij NEC én Jong Oranje. Met de jeugdinternationals hoopt hij deze zomer Europees kampioen te worden.

Bekende Ajax-speler duikt op bij Roland Garros: 'Ik wil Novak Djokovic héél graag in actie zien' Er duiken steeds meer bekende Nederlandse sporters op bij Roland Garros. Na het bezoek van NBA-rookie Quinten Post, werd dinsdag ook Ajax-keeper Remko Pasveer gespot op het center court in Parijs. Hij sprak met De Telegraaf over zijn uitstapje.

Goede herinneringen aan NEC-keepers

Ajax heeft goede herinneringen aan doelmannen van NEC. Eerder was Jasper Cillessen een schot in de roos. De Groesbekenaar stond jarenlang onder de lat bij de Amsterdammers, werd Oranje-international en maakte later de overstap naar Valencia, FC Barcelona en nu Las Palmas in Spanje. Ook Dennis Gentenaar stond in het verleden als derde keeper op doel bij Ajax.

'Ajax ziet bij Jong Oranje nieuwe doelman lopen, ook twee oude bekenden op de lijst' Ajax oriënteert zich op de transfermarkt voor een nieuwe keeper. Daarbij zijn de Amsterdammers uitgekomen bij enkele oud-doelmannen van de club, maar ook Jong Oranje-keeper Robin Roefs.

Keeper van FC Volendam

Een nieuwe naam die de revue passeert, is die van de 21-jarige Kayne van Oevelen. Hij hielp FC Volendam afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie naar promotie naar de Eredivisie. Ook in het vissersdorp haalde Ajax al eens een keeper op. Alleen werd de samenwerking met Jeroen Verhoeven anders dan werd gehoopt. Hij verdedigde weliswaar veel het doel, maar werd door fans vooral belachelijk gemaakt om zijn postuur.