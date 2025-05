'Ajax ziet bij Jong Oranje nieuwe doelman lopen, ook twee oude bekenden op de lijst'

Ajax oriënteert zich op de transfermarkt voor een nieuwe keeper. Daarbij zijn de Amsterdammers uitgekomen bij enkele oud-doelmannen van de club, maar ook Jong Oranje-keeper Robin Roefs.

Volgens Voetbal International staat Roefs hoog op de lijst in de hoofdstad. NEC zou minimaal zes miljoen euro voor de keeper, die nog tot 2028 vastligt in Nijmegen, willen hebben. Dat is Ajax wat te gortig.

Roefs keepte afgelopen seizoen erg sterk bij NEC. Bij de Nijmegenaren hield hij tien keer de nul en niemand hield meer 'expected goals' tegen als de pas 22-jarige keeper uit het Brabanste Heeswijk. Roefs is deze zomer actief met Jong Oranje op het jeugd EK in Slowakije. Daar heeft hij concurrentie van Rome-Jayden Owuso-Oduro (AZ) en Calvin Raatsie (Excelsior).

Oud-Ajacieden

Niet alleen Roefs staat in de belangstelling van Ajax. Ook Jeffrey de Lange en Dominik Kotarski staan op de lijst. De Lange keepte een jaar in de Amsterdamse jeugdopleiding, waarna hij via FC Twente bij Go Ahead Eagles terecht kwam. Daar schitterde hij, waarmee hij een transfer naar Olympique Marseille verdiende. Sinds afgelopen zomer keepte hij echter nog geen wedstrijd voor de Franse topclub.

Kotarski kwam in 2018 over van Dinamo Zagreb naar Ajax. In Nederland keepte hij 60 wedstrijden voor Jong Ajax, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet. Nadat Kotarski verhuurd werd aan HNK Gorica in zijn thuisland, vertrok hij in 2022 naar PAOK Saloniki. Voor de Grieken keepte hij tot dusver 92 duels. Net als Roefs zou ook Kotarski momenteel te duur bevonden worden door de Amsterdammers.

Verjonging

Bij Ajax stond dit seizoen vooral de 41-jarige Remko Pasveer onder de lat. Toen hij geblesseerd raakte, kwam de Braziliaan Matheus op doel te staan. Hij werd vanaf de winterstop gehuurd van het Portugese SC Braga. De 33-jarige keeper keert deze zomer terug naar Portugal en Ajax lijkt het niet genoeg te zien zitten in Jay Gorter.

Cillessen

Ajax haalde al eens eerder een doelman bij NEC op. Jasper Cillessen maakte in de zomer van 2011, nog geen jaar na zijn debuut in Nijmegen, de overstap naar de Nederlandse topclub. Ook Roefs is pas één jaar eerste doelman. Cillessen kwam vervolgens tot 143 duels in Amsterdam en speelde daarna nog voor FC Barcelona, Valencia CF, NEC en UD Las Palmas.