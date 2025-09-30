Ajax is bezig aan een bijzondere vorm van zelfkastijding. De Amsterdammers zetten zichzelf volledig voor schut in het Champions League-duel met Marseille. Alle drie de goals van Marseille voor rust zijn door eigen fouten en dat zagen Wesley Sneijder en Marco van Basten ook. De twee clublegendes hadden harde woorden over voor dit drama.

Oud-Feyenoorder Igor Paixao deed Ajax binnen tien minuten al twee keer pijn. Eerst door een dramatische verdediging en even later door bijzonder slecht werk van Davy Klaassen. "Het is wat we al vreesden", zei Marco van Basten in de rust bij Ziggo Sport. "Dat je vanaf begin af aan al chaos zag. Vanaf minuut één open huis. Ik vind het heel vreemd, dat je dan één op één gaat spelen vanaf minuut 1. Het is wel met lef, maar wel verstandloos", zuchtte de analist geïrriteerd.

'Dat kan niet'

Het werd nog erger voor Ajax, dat na 20 minuten Youri Regeer noodgedwongen moest wisselen. Waarna de genadeklap nog zou vallen. Berghuis gaf de bal zomaar weg, waarna Mason Greenwood 3-0 kon maken binnen een half uur. Ook Wesley Sneijder begreep er geen ene hout van. Hij ergerde zich dood aan de koppeltjes die Ajax maakte. "Dat kan niet op dit niveau."

"Als je die ruimtes groot laat voor hun aanvallers, dat weten zij wel te doen. Binnen drie passes lag hij in het mandje. Overal koppeltjes, erger ik me dood aan. Dat kan niet op dit niveau. Je krijgt dat ze naar elkaar gaan wijzen en spelers op posities waar ze niet horen te zijn", legt hij uit.

Wat hem betreft gaat Ajax niet meer zo naïef spelen, maar dat zag hij op het veld nog niet terug. "Ajax zakt ook niet in, bij 2-0 staan ze nog altijd hoog druk te zetten maar je ziet dat het niet werkt. Je speelt niet tegen koekenbakkers, de messen zijn geslepen." Beide heren waren zichtbaar aangeslagen, waarna de reclame maar werd ingestart.

Ook de Franse media was niet mals over de eerste minute van Ajax in Marseille. Verschillende toonaangevende kranten fileerden de Ajacieden. Sportnieuws.nl verzamelde de eerste reacties uit Frankrijk.