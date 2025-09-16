Inter verloor afgelopen weekend de derby tegen Juventus (4-3), wat alweer de tweede competitienederlaag van het seizoen betekende. Om die reden staat trainer Cristian Chivu onder zware druk, weet het Roemeense medium Sportal.

Chivu zou bedreigd worden door een mogelijke terugkeer van José Mourinho op de bank van de Nerazzurri. Het feit dat Inter de slechtste seizoensstart in 14 jaar kent, met al zes punten achterstand op koplopers Napoli en Juventus, die de volle buit pakten, bracht dezelfde problemen aan het licht die het team al had onder Simone Inzaghi.

Inzaghi won nog één Italiaans kampioenschap met Inter en stond twee keer met zijn team in de finale van de Champions League. Het vertrouwen dat de voormalig Ajax-speler dat kunstje zou kunnen herhalen, wordt steeds minder. Chivu heeft nog een contract tot medio 2027 in Milaan.

José Mourinho

De gedachten gaan daarom al uit naar een trainer zonder club, wiens naam verbonden is met de grootste prestatie in de geschiedenis van de Nerazzurri: de treble in 2009/2010, met Chivu in het team. Inter won dat seizoen de Scudetto, Coppa Italia én de Champions League. Ook Wesley Sneijder zat in dat elftal.

Nooit de favoriet geweest

“Chivu was de keuze van voorzitter Beppe Marotta, hij drong bij de rest van de clubleiding aan op zijn komst. Omdat hij weet wat Inter-kleedkamer betekent, maar ook omdat hij een moderne coach is, geschikt voor de gewenste speelfilosofie”, schrijft de Italiaanse pers.

Dezelfde bron bevestigt, wat al drie maanden bekend was, dat Chivu de derde naam op de lijst was, na Roberto De Zerbi en Cesc Fabregas. De Italiaanse en Spaanse coaches weigerden de aanbiedingen en verkozen respectievelijk bij Marseille en Como te blijven.

Nog niet in gevaar

Chivu krijgt voorlopig nog de kans, schrijven de Italiaanse media. Hij behoudt voorlopig nog het vertrouwen van de clubleiding, die dinsdag zelfs aanwezig was op de training. Het helpt Chivu vooral dat Marotta de voorzitter is: “De voorzitter van Inter zal nooit accepteren dat er iemand bij de club is die hem overschaduwt. Iemand met charisma die de hoofdfiguur zou kunnen worden, boven Marotta uitstijgend.”

En het is bekend dat Mourinho altijd de aandacht naar zich toe weet te trekken, vooral omdat hij uitzonderlijke prestaties heeft geleverd en geliefd is bij de tifosi. De Portugese trainer werd eerder dit seizoen ontslagen door Fenerbahçe.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.