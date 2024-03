'Al mijn botten doen pijn': Rafael van der Vaart ziet af na 'rentree' bij Ajax en wordt gefileerd

Er stonden zaterdagmiddag nogal wat sterren op het veld bij Liverpool - Ajax. Ze waren wat minder fit dan ooit maar de 'Legends' maakte er een mooi potje van, ter ere van de terminaal zieke oud-coach Sven-Göran Eriksson. De volgende dag bleek het met name Rafael van der Vaart niet in de koude kleren te zijn gaan zitten.

"Ik kan nauwelijks meer bewegen", erkende Van der Vaart bij Bild. De inmiddels 41-jarige oud-international was het met 4-2 verloren duel in de basis begonnen. Na 30 minuten werd hij naar de kant gehaald. "Hoe graag ik ook gewild had, het ging echt niet meer. En nu doen al mijn botten pijn."

Ondanks het stroevere lichaam had Van der Vaart wel genoten op Anfield: "Het was echt een geweldige ervaring. Er zijn 60.000 toeschouwers naar het stadion gekomen voor deze wedstrijd. Gewoon klasse."

Zondagavond, toen Van der Vaart aanschoof bij Studio Voetbal, ging het nog niet veel beter. Naar eigen zeggen had hij er een half uur over gedaan om de trap naar de studio te beklimmen.

Analyse Pierre van Hooijdonk

Collega-analist Pierre van Hooijdonk had de beelden van de wedstrijd eens goed bekeken en stelde dat de rentree van zijn oud-ploeggenoot behoorlijk was mislukt. "Met tromgeroffel werd aangekondigd dat hij mee zou doen", aldus de oud-spits lachend. "Maar hij was heel nonchalant. Hij werd overgeslagen door zijn ploeggenoten, dat was pijnlijk om te zien. En hier maakt hij een sliding. Een Van der Vaart die een sliding maakt, dan gaat er iets verkeerd."

Van Hooijdonk was nog niet klaar en was kritisch na een mislukte lange pass: "Hier, die diepe bal, hij dacht dat Dennis Rommedahl nog meedeed. Dan vind ik eigenlijk die 30 minuten dat hij mocht blijven staan nog aan de lange kant." Van der Vaart kon zich er wel in vinden: "Er is geen speld tussen te krijgen."