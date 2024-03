Rafael van der Vaart viert de liefde met Estavana Polman: 'Nu komen de goede jaren schat'

Oud-voetballer Rafael van der Vaart en handbalster Estavana Polman zijn een van de bekendste sportkoppels van Nederland. Donderdag vierden ze hun achtjarig jubileum en ze konden het niet laten om dat aan de wereld te laten zien.

"Acht jaar en dat worden er alleen maar meer", schrijft Van der Vaart bij het bericht op Instagram. "Nu komen de goede jaren schat", reageert Polman grappend. Er worden ook reacties geplaatst door verschillende bekende sporters en mediapersoonlijkheden.

Onder andere Sherida Spitse en Theo Janssen reageren met hartjes, net als de zoon van Rafael, Damián van der Vaart. Voormalig coureur Robert Doornbos kan het ook niet laten om een opmerking te maken. "Vind ik van Estavana knapper dan van jou Raf", schrijft hij.

Rivaliteit binnen gezin

Van der Vaart liet zich eerder tegen Sportnieuws.nl nog uit over de rivaliteit die hij heeft met Estavana binnen het gezin. Ze spelen samen weleens een potje padel, maar af en toe loopt dat uit de hand. "Met Estavana heb ik een keer samengespeeld en die kan echt alles eigenlijk. Dat is soms best wel vervelend, want ze kan dus ook aardig padellen. Mijn zoon eigenlijk hetzelfde. Die kan nu al een aardig balletje terugslaan", aldus de oud-voetballer.

"Als ik met Estavana speel dan kan zij de bal zes keer in het net slaan, maar zodra ik dat doe dan roept ze iets van: 'Ik dacht dat jij zo goed was?' Dat vind ik dan humor en krijg ik bijna de slappe lach. Ze is niet van de positieve coaching. We krijgen af en toe ruzie, dus niet te veel samen padellen. Dan maar andere dingen samen doen haha." Van der Vaart is onlangs aangesteld als toernooidirecteur van Premier Padel in Rotterdam.

Rafael van der Vaart durft in nieuwe functie wel weer in Rotterdam te komen Rafael van der Vaart wordt, samen met oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo, toernooidirecteur van Premier Padel in Rotterdam. Een stad waar hij als voetballer niet zomaar durfde te komen. Maar zijn voetballeven ligt ver genoeg achter hem, om nu met veel plezier in Rotterdam zijn gezicht te laten zien. Dat zegt Van der Vaart in gesprek met Sportnieuws.nl

Wereldkampioen handbal

Polman debuteerde in 2010 in het Nederlands handbal team en groeide door de successen van Oranje uit tot een Bekende Nederlander. Ze speelde ruim tien jaar in Denemarken, maar verkaste in 2022 naar Roemenië. Momenteel kampt de 31-jarige handbalster met een lichte blessure. Het is daarom nog de vraag of ze bij het kwalificatie toernooi voor de Olympische Spelen in Parijs kan zijn.