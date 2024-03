Al-Nassr fans bekogelen Cristiano Ronaldo met waterballon

In Saoedi-Arabië is opnieuw iets opmerkelijks gebeurd bij de club van Cristiano Ronaldo. Nadat de spits scoorde voor Al-Nassr werd er een waterballon vanaf de tribunes richting de feestvierende spelers gegooid.

Ronaldo scoorde het enige doelpunt tijdens het duel tegen Al-Ahli, waardoor Al-Nassr de tweede plek op de ranglijst lijkt te behalen. Voor Ronaldo was het doelpunt een bijzondere mijlpaal.

Waterballon

Terwijl de spelers elkaar knuffelen en high-fives geven ziet de Portugees Otávio de waterballon aankomen. De nummer 25 van Al-Nassr krijgt de waterballon op zijn hoofd, maar ook Cristiano Ronaldo word geraakt door het water. De spelers reageren verbaasd en kijken vragend richting de tribune waar deze actie goed voor was. Of het de bedoeling was dat Otávio geraakt zou worden is niet duidelijk, maar het was op deze manier wel een knap headshot.

🚨 Al Nassr fans throwing water balloons on Ronaldo after his performance vs Al-Ahli 😭😭😭pic.twitter.com/5MntCzynni — ACE (fan) (@FCB_ACEE) March 15, 2024

Het is niet de eerste keer dat er iets opvallends gebeurd in Saodie-Arabië. Een paar weken geleden nog was Ronaldo ook al groot in het nieuws na een obsceen gebaar richting tegensupporters van Cristiano Ronaldo nadat deze supporters de naam van Messi scandeerde richting de Portugees.