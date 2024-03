Cristiano Ronaldo scoort zijn vijftigste doelpunt voor Al-Nassr

Cristiano Ronaldo heeft vrijdag in de wedstrijd tegen Al-Ahli zijn vijftigste doelpunt in de Saudi Pro League gemaakt. Zijn team won daardoor met 1-0 en maakt daarmee een eind aan een slechte reeks.

In de 68e minuut wist de Portugees vanaf de penaltystip het net te vinden. Ronaldo is momenteel de topscoorder in de Saudi Pro League met 22 doelpunten dit seizoen. Sinds de 39-jarige aanvaller Manchester United verruilde voor Al-Nassr in januari 2023 scoort hij met regelmaat. De teller staat nu op vijftig doelpunten voor de club.

In zijn hele carrière maakte Ronaldo 751 clubdoelpunten en scoorde hij 128 keer voor Portugal.

🚨Cristiano Ronaldo has now scored 50 goals for Al Nassr 🔥pic.twitter.com/TL7MaT0BDq — CristianoXtra (@CristianoXtra_) March 15, 2024

Al-Nassr staat tweede in de competitie, 9 punten achter Al-Hilal. De 1-0 overwinning dankzij de goal van Ronaldo, beindigt een reeks verloren wedstrijden. De laatste vier wedstrijden in alle competities werden door Al-Nassr verloren.

De club is ook uitgeschakeld in de Aziatische Champions League. In de kwartfinale maakte Ronaldo een gigantische misser vlak voor het doel.

Gigantische misser Cristiano Ronaldo: Al-Nassr uitgeschakeld in Aziatische Champions League Cristiano Ronaldo wilde dolgraag nog een extra Champions League aan zijn palmares toevoegen, maar dat gaat dit jaar niet gebeuren. Al-Nassr werd maandagavond uitgeschakeld in de Aziatische variant van het toernooi.