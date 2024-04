Alex Kroes doet supporters Ajax pijn: 'Je hoopt dat de gifbeker een keer leeg is'

Ajax dropte dinsdagochtend een bommetje in de Nederlandse voetbalwereld. De club schorste algemeen directeur Alex Kroes, twee weken nadat hij officieel begon met die functie. Kroes kocht in de zomer van 2023, vlak voordat hij benoemd werd als nieuwe algemeen directeur, 17.000 aandelen van Ajax. Dus greep de club in. Terecht volgens Supportersvereniging Ajax.

Fabian Nachtzaam, directeur van de supportersvereniging, reageerde vol ongeloof op het nieuws. "We dachten met Kroes eindelijk weer te kunnen koersen op een nieuwe toekomst voor de club. We hebben goede eerste contacten gehad en geloofden in de visie die Kroes samen met ons aan het uitwerken was", aldus Nachtzaam tegenover Ajax Life.

Chaos bij Ajax: club schorst algemeen directeur Alex Kroes vanwege aanwijzingen voor strafbaar handelen Ajax heeft algemeen directeur Alex Kroes dinsdag per direct geschorst. De club heeft aanwijzingen dat hij aandelen heeft gekocht toen hij al wist dat hij aangesteld zou worden als directeur. Ajax geeft aan de samenwerking uiteindelijk volledig te willen beëindigen.

"Dat de rvc nu ingrijpt, is onvermijdelijk en begrijpelijk", vindt Nachtzaam. "Als er ook maar enig spoor van belangenverstrengeling is, hoor je niet werkzaam te zijn voor Ajax. We moeten verwachten dat er capabele mensen aan de top van Ajax werken, die zich onafhankelijk inzetten voor de club."

'We zitten nog wel even in deze teringzooi'

Hart van Nederland trok na het nieuws naar de Johan Cruijff Arena om Ajax-fans te vragen wat zij van de nieuwe perikelen rond 'hun' club vinden. "Je hoopt dat de gifbeker een gifbeker een keer leeg is, maar dat blijkt maar weer niet", reageert de één. "Dit doet me pijn, weer zo'n negatief bericht", zegt de ander. "Je wordt er gek van. Ik ben bang dat we nog wel even in deze teringzooi zitten."

Hoe nu verder?

Volgens de supportersvereniging kan het niet zo zijn dat iemand in de top van een voetbalbedrijf aandelen bezit van de club. "Het is nu aan de rvc en Kroes dit zo snel mogelijk op te lossen. We gaan ervan uit dat Kroes klip en klaar uitlegt waarom hij dit heeft gedaan. Supporters verdienen het eerlijke verhaal. We hebben op dit moment alleen maar veel vragen die zo snel mogelijk moeten worden beantwoord."

Een deel van het antwoord heeft Kroes al gegeven. "Ik was op dat moment niet rond met Ajax, maar had er wel een goed gevoel bij. Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club uit te stralen. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar medeaandeelhouders als je zelf aandelen koopt en financieel risico loopt", was de reactie van de inmiddels geschorste algemeen directeur.

Reactie AZ

Voor zijn komst naar Ajax was Kroes werkzaam bij AZ. De club uit Alkmaar reageerde verrast op het nieuws, maar willen zij er niet op ingaan. "Voor ons is wat nu boven tafel lijkt te komen ook verrassend. Omdat er nu, blijkbaar, een onderzoek komt van de AFM onthouden we ons op dit moment van verder inhoudelijk commentaar.”