Dit is het vermogen van geschorste Ajax-directeur Alex Kroes: 'Hoeft het niet voor het geld te doen'

Algemeen directeur Alex Kroes is dinsdag door Ajax geschorst. In augustus 2023 werd hij voorgedragen voor die functie, maar vanwege een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ kon hij pas op 15 maart 2024 aan de slag. Na ruim twee weken lijkt hij echter alweer te kunnen vertrekken.

Ajax maakte dinsdag bekend dat Kroes geschorst wordt vanwege sterke aanwijzingen dat hij heeft gehandeld met voorkennis. De directeur kocht vlak voor zijn aanstelling namelijk aandelen van de club. Kroes is het daar niet mee eens en vecht de beslissing aan. Het is het volgende hoofdstuk in de bestuurlijke chaos bij Ajax.

Ongeloof over debacle met Alex Kroes bij Ajax: 'Is hij dan vooral absurd naïef of stuitend dom?' Het bizarre nieuws dat Ajax alweer afscheid gaat nemen van algemeen directeur Alex Kroes zorgt dinsdagmorgen uiteraard voor nogal wat ophef. De oud-jeugdspeler zou aandelen in Ajax hebben gekocht op het moment dat hij al wist dat hij de nieuwe directeur zou worden. En zo is het zoveelste pijnlijke hoofdstuk in het dramatische seizoen van de Amsterdammers afgetrapt.

Alex Kroes

De 49-jarige Kroes, geboren in Utrecht, heeft al veel posities bekleed in de voetbalwereld. Ajax portretteert hem op de clubsite zo: "Afgestudeerd bedrijfseconoom en medeoprichter van Sports Entertainment Group." Daarnaast was hij (groot)aandeelhouder van Go Ahead Eagles en er was dus die functie bij AZ. Ook belangrijk voor de acceptatie van Kroes was dat hij een jeugdspeler was bij Ajax en nu nog altijd meespeelde met de zaterdagafdeling van de Amsterdammers. Desondanks lijkt zijn avontuur er al heel snel op te zitten.

Goed, dat was het sportieve en bestuurlijke aspect van het verleden van Kroes. Bij Quote, een zakenblad, lag de focus van het portret uiteraard op de financiele aspecten van zijn arbeidsleven. Ze doken de boeken van de KvK in en ontdekten dat Kroes al op zijn twintigste een bedrijf oprichtte, in de telemarketing. In 2018 verkocht hij zijn aandelen in Sports Entertainment Group en in 2022 deed hij zijn aandelen in Go Ahead Eagles van de hand.

Geld

Ondanks dat hij zijn betrokkenheid bij die organisaties heeft afgebouwd, heeft Kroes nog wel een persoonlijke holding. Daaraan is een eigen vermogen gekoppeld van 14 miljoen euro. Ook beschikt hij over vijf huizen, niet in de allergoedkoopste categorie. Quote schat in dat zijn vastgoed "een paar miljoen vertegenwoordigt". De conclusie van het blad: "Duidelijk is dat Kroes zijn baan in Amsterdam niet voor het geld hoeft te doen."