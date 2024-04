Geschorste Alex Kroes gaat besluit Ajax aanvechten: 'Kan me hier niet bij neerleggen'

Alex Kroes gaat de beslissing van Ajax om hem te schorsen aanvechten. De club maakte dinsdag bekend dat de algemeen directeur per direct geschorst wordt vanwege aanwijzingen dat hij heeft gehandeld met voorkennis. Kroes gaat de beslissing aanvechten bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Kroes reageert via LinkedIn op zijn schorsing: "Met pijn in het hart laat ik weten dat de RvC van Ajax heeft aangegeven mij per direct te schorsen als algemeen directeur van Ajax." Kroes zou 17.000 aandelen van Ajax hebben gekocht op het moment dat hij al wist dat hij directeur zou worden.

De RvC van de club geeft aan dat na het inwinnen van juridisch advies dat erop wijst dat hij handelde met voorkennis en dat is een strafbaar feit. Daarop is de beslissing genomen hem te schorsen.

Kroes geeft aan dat hij het besluit gaat aanvechten: "Ik heb de afgelopen periode steeds gezegd dat ik wil dat alle aandacht uitgaat naar Ajax, niet naar Alex. Maar mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar bij deze beslissing van de RvC kan neerleggen. Ik zal nu zelfstandig naar de AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen."

Chaos bij Ajax: club schorst algemeen directeur Alex Kroes vanwege aanwijzingen voor strafbaar handelen Ajax heeft algemeen directeur Alex Kroes dinsdag per direct geschorst. De club heeft aanwijzingen dat hij aandelen heeft gekocht toen hij al wist dat hij aangesteld zou worden als directeur. Ajax geeft aan de samenwerking uiteindelijk volledig te willen beëindigen.

Kroes kocht aandelen van Ajax

Kroes geeft aan dat hij in totaal 42.500 aandelen van de club bezit. In totaal zijn er ruim achttien miljoen van. Eind 2022 stond de teller op 20.000 aandelen en hij heeft in de periode van april tot en met juni 2023 dat aantal verdubbeld. Kroes meldt dat hij op 26 juli 2023 voor het laatst aandelen heeft gekocht. Dat was het forse aantal van 17.500 aandelen. Een week later werd hij voorgedragen als nieuwe directeur.

Kroes deed dat om een signaal te geven: "Ik was op dat moment niet rond met Ajax, maar had er wel een goed gevoel bij. Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club uit te stralen. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar medeaandeelhouders als je zelf aandelen koopt en financieel risico loopt."

Kroes kan zich niet vinden in de bewering dat hij met voorkennis gehandeld zou hebben: "Na 26 juli 2023 en sinds ik toegang heb tot enige vertrouwelijke informatie, heb ik geen aandelen Ajax meer gekocht of verkocht. Hoewel het niet onmogelijk is dat ik op langere termijn met deze aandelen geld zou kunnen verdienen, is dat zeker tot op heden niet het geval geweest. Er zit ook zeker geen ‘quick win’ gedachte achter, ik wilde eerst zorgen dat het weer heel goed zou gaan met Ajax op allerlei vlakken."

Ongeloof over debacle met Alex Kroes bij Ajax: 'Is hij dan vooral absurd naïef of stuitend dom?' Het bizarre nieuws dat Ajax alweer afscheid gaat nemen van algemeen directeur Alex Kroes zorgt dinsdagmorgen uiteraard voor nogal wat ophef. De oud-jeugdspeler zou aandelen in Ajax hebben gekocht op het moment dat hij al wist dat hij de nieuwe directeur zou worden. En zo is het zoveelste pijnlijke hoofdstuk in het dramatische seizoen van de Amsterdammers afgetrapt.

Ajax zou op de hoogte zijn geweest

Hij beweert dat Ajax hiervan op de hoogte was: "Ik heb in augustus vorig jaar Ajax erop gewezen dat ik dit pakket had en dat ik graag zou horen hoe hiermee om te gaan omdat ik mij de specifieke regels nog niet eigen had gemaakt. Die vraag is tot op heden niet beantwoord."

Zelfs in de maanden tussen zijn voorgenomen benoeming en zijn daadwerkelijke start als directeur beweert hij geen reactie te hebbben gehad: "Hoewel de RvC maanden de tijd heeft gehad om alsnog iets te vinden van het feit dat ik deze aandelen heb aangeschaft, ben ik hier niet op aangesproken en zijn er ook geen vragen gesteld."

De beslissing van Ajax viel hem dan ook rauw op zijn dak: "Afgelopen vrijdag heeft de RvC mij plotseling laten weten geen vertrouwen meer in mij te hebben. Ik zou voorwetenschap hebben gehad en daarmee hebben gehandeld. Dit is niet ingegeven door een signaal van de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar naar eigen zeggen op basis van het eigen ‘moreel kompas’ van de RvC."

'Niet de meest verstandige beslissing'

Kroes geeft toe dat het kopen van de aandelen 'niet de meest verstandige beslissing' was, maar vind niet dat de beslissing van Ajax daardoor te rechtvaardigen valt: "Het lijkt veel verstandiger en in het belang van Ajax om de kwestie voor te leggen aan de AFM. Zij kunnen dan onafhankelijk oordelen of ik wel of niet in strijd heb gehandeld met de wet. Daar zal ik de consequenties van dragen"

De geschorste directeur vindt dat de club voorbarig is geweest: "Aan een onafhankelijk oordeel zijn we niet toegekomen. De RvC heeft al geoordeeld dat ik kennelijk niet over het 'juiste moreel kompas' beschik. De RvC die de aankoop van het laatste deel van de aandelen eerder deze week nog als 'ongelukkig' bestempelde."