PSV-aanvaller Ivan Perisic laat op 36‑jarige leeftijd zien dat hij niets aan klasse heeft ingeleverd. Waar hij in Kroatië vaak in de schaduw stond van Luka Modric, benadrukt landgenoot Damjan Djokovic dat de PSV’er juist nu bewijst óók een echte grootheid te zijn. "Dat komt omdat wij dankbaarder omgaan met de kansen die we in het voetbal krijgen", stelt de Kroatische Djokovic tegen Sportnieuws.nl.

Voor Perisic lijkt elke training en wedstrijd een WK-finale: zijn gretigheid verbaast nog altijd menigeen bij PSV. Djokovic geeft toe dat de Kroatisch international niet altijd genoeg waardering heeft gekregen. "Hij is echt een héél grote speler, maar hij heeft altijd in de schaduw van Modric gestaan. Dat bedoel ik niet denigrerend, maar in de nationale ploeg gaat het altijd over Modric", zegt de middenvelder van CFR Cluj.

Perisic verraste in de zomer van 2024 vriend en vijand door aan de slag te gaan bij PSV. De oud-speler van Bayern München, Tottenham Hotspur en Internazionale was al op leeftijd, maar zijn waarde blijkt immens. In 57 duels maakte de Kroaat liefst twintig doelpunten en bereidde hij 18 goals voor. "Als je ziet hoe Perisic speelt, hoe hard hij op en buiten het veld werkt en hoeveel hij op deze leeftijd nog creëert… Dan kun je alleen maar zeggen dat hij gewoon een legende en nog steeds een topspeler is."

Lees hieronder verder.

©Sofascore

Neerbuigende reacties over Eredivisie

Voor Djokovic, die onder meer in de jeugd van ADO Den Haag en Sparta Rotterdam speelde, is het niet per se verrassend dat Perisic bezig is aan zijn tweede seizoen bij PSV. "Hij heeft natuurlijk wel een langdurige knieblessure gehad, dus hij zal ook zijn opties hebben afgewogen. Die keuze heeft goed uitgepakt", vervolgt Djokovic, die het onzinnig vindt dat er vaak neerbuigend over de Eredivisie wordt gesproken.

"De Nederlandse competitie valt ook maar net buiten de top-vijf competities. En bovendien speelt PSV al jaren in de Champions League, dus dan kan hij alsnog blijven schitteren op het hoogste niveau. PSV kan met gemak mee in elke topcompetitie van Europa, met hun aanvallende spel kunnen ze zelfs leuk bovenin meedraaien", denkt Djokovic, die zelf voor zestien clubs speelde, onder meer op het hoogste niveau in Frankrijk, Turkije en Italië.

Vele dertigplussers uit Kroatië

Perisic is op zijn 36ste nog steeds een van de fitste spelers in de PSV‑selectie. Dat verbaast de even oude Djokovic niet. Hij wijst daarbij op andere sterspelers, zoals Luka Modric (40). De gemiddelde leeftijd van de Kroatische nationale ploeg ligt zelfs op 28,5 jaar. "Dat komt omdat wij wat dankbaarder omgaan met de kansen die we in het voetbal krijgen, denk ik."

"Als je in Nederland terugkeert in de maatschappij, heb je een sterk sociaal systeem dat je opnieuw op weg helpt. Wanneer jeugdspelers het profvoetbal niet halen, krijgen ze relatief gemakkelijk een tweede kans. In andere landen ligt dat ingewikkelder, en daarom ben je nóg meer gedreven om er iets van te maken. Als je het profvoetbal in Kroatië niet haalt, dan word je supermarktmedewerker. Dat hoeft niet slecht te zijn, maar het wordt lang niet zo goed betaald als in Nederland…"

Laatste toernooi voor absolute topspelers

Djokovic kijkt ook alvast vooruit naar het komende WK. Kroatië zit in een groep met Engeland, Ghana en Panama, maar Djokovic durft verder te kijken. "Waarom zou Kroatië niet kunnen verrassen? Op de laatste twee WK’s hebben ze uitzonderlijk gepresteerd", verwijst hij naar de halve finale in 2022 en de WK‑finale in 2018. "Voor sommigen wordt het waarschijnlijk hun laatste toernooi, dus het is alles of niets", besluit Djokovic.

Check hier het laatste nieuws over het WK voetbal, bekijk ook het aankomende programma, de poules en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.