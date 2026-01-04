De geruchten over een transfer van PSV-middenvelder Joey Veerman gingen de afgelopen maand flink de ronde. De Volendammer kon vertrekken naar Fenerbahçe, maar van een winterse overstap kwam het uiteindelijk niet. Inmiddels is Veerman zelf dieper ingegaan op de afgeketste transfer.

De middenvelder van PSV kreeg naar eigen zeggen twijfels bij de Turkse topclub, en besloot daarom om het seizoen in Eindhoven af te maken. Inmiddels is Veerman dan ook mee op het winterse trainingskamp van PSV in Spanje, iets waar hij zeker niet rouwig om is. "Ik ben gewoon blij. We zijn natuurlijk goed bezig in de competitie, dus natuurlijk is dat een goed gevoel", zo verklaart hij tegenover ESPN.

Zelf besloten

Dat hij nu op trainingskamp is op Spanje, komt omdat hij zelf besloot de stekker uit de transfer te trekken. "Dat heeft bepaalde redenen die opspeelden. Uiteindelijk heb ik toen zelf besloten om dat niet te doen."

Terwijl Veerman in onderhandeling was met Fenerbahçe, werd voorzitter Sadettin Saran aangehouden op verdenking van drugshandel. Of dat heeft meegespeeld in zijn besluit om niet naar Turkije te vertrekken, wil de Volendammer niet zeggen.

"Na het eerste contact zat er iets van tweeënhalve week tussen, waarbij er wat dingen gebeurden en misschien ook niet gebeurden. Toen heb ik uiteindelijk besloten om de stekker eruit te trekken", zo vertelt hij erover.

Brentford

Afgelopen zomer kon Veerman ook al een transfer maken. Toen kon hij vertrekken naar het Engelse Brentford. Die overstap ging echter niet door, iets waar de PSV'er destijds wel teleurstelling bij voelde.

Bij het afketsen van de transfer naar Fenerbahçe voelt Veerman echter geen teleurstelling. "Brentford was natuurlijk een ander verhaal, omdat PSV die deal niet door liet gaan. Nu heb ik voor mezelf gekozen om het niet te doen, dus dat zijn wel twee verschillende dingen", zo legt hij uit.

Zomers vertrek?

Nadat de transfer werd afgeketst, maakte PSV wereldkundig dat Veerman het seizoen in Noord-Brabant zou afmaken. De Kans is echter zeer aanwezig dat hij na afloop van 2025/2026 alsnog een transfer gaat maken. "PSV wil me gewoon heel graag houden, dus zijn er bepaalde afspraken gemaakt die voor beide partijen goed zijn geweest."

Waar hij dan graag heen zou willen gaan? Waarschijnlijk ergens in Zuid-Europa. "Italië of Spanje zou mooi zijn. Ook vanuit de verhalen van andere spelers denk ik dat dit bij mij past. Jerdy (Schouten, red.) heeft natuurlijk in Italië gespeeld en zegt ook wel vaker dat dit bij mij zou passen. Maar goed, uiteindelijk is het nog niet aan de orde", zo sloot Veerman af.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.