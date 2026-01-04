Damjan Djokovic gold als een leuk talent bij ADO Den Haag en Sparta Rotterdam, maar werd gedwongen te kiezen voor een ongebruikelijke route. De middenvelder van CFR Cluj, geboren in het voormalige Joegoslavië en opgegroeid in Nederland, reist inmiddels al bijna twintig jaar de wereld over als echte broodvoetballer. "Dan ben je aan het liegen...", stelt Djokovic tegen Sportnieuws.nl.

Djokovic doorliep de jeugdopleidingen van Haaglandia, ADO Den Haag, Excelsior en Sparta Rotterdam, waar hij zelfs landskampioen werd met de A-junioren. "Ik ben geboren in het voormalige Joegoslavië en tijdens de oorlog zijn we naar Nederland gegaan. Ik ben er opgegroeid en tot mijn negentiende gebleven. Daarna is mijn voetbalreis begonnen. Voetballend gezien was het héél leuk", blikt Djokovic in uitstekend Nederlands terug op zijn tijd in Zuid-Holland.

Gelukzoeker

Een enkelbreuk maakte abrupt een einde aan zijn periode bij de Nederlandse BVO’s. In december 2010 leek hij zijn loopbaan te hervatten bij Haaglandia, maar op het laatste moment meldde AC Monza zich. De Italiaanse derdedivisionist pikte Djokovic op en daar liet hij zo’n goede indruk achter dat het net naar de Serie A gepromoveerde AC Cesena hem in datzelfde jaar nog overnam. "Ik vind het niet teleurstellend dat ik niet ben doorgebroken in Nederland, want iedereen heeft zijn eigen reis in het leven. Mijn bijzondere route heeft mij op héél veel mooie plekken in de wereld gebracht."

"De een komt via Ajax in het Nederlands elftal, maar je hebt ook gelukszoekers zoals ik. Spelers die via een ander pad proberen om tot een bepaald podium te kunnen komen”, vervolgt Djokovic, die met trots terugkijkt op zijn nog altijd voortdurende loopbaan. Hij kwam voor zestien clubs uit op onder meer het hoogste niveau in Frankrijk, Turkije, Saudi-Arabië en Italië en speelde bovendien nog een seizoen in de 2. Bundesliga.

Warme band met Nederland

Hoewel Djokovic al twee decennia buiten Nederland woont, houdt hij nog steeds een band met het land waar hij opgroeide. "Het gevoel bij Nederland vervaagt natuurlijk wel een beetje, maar het is altijd leuk om er eens in de zoveel tijd te zijn en bij mijn familie op bezoek te gaan." Toch ziet hij dat Nederland niet meer hetzelfde land is als waarin hij opgroeide. "Het is niet meer het mooie plekje waar je je altijd veilig voelt op straat. Ik heb in mijn carrière wel gezien dat er héél veel landen zijn waar het een stuk veiliger is."

"Je kunt in Roemenië bij wijze van spreken je auto zelfs openlaten. Ik was natuurlijk ook een buitenlander in Nederland, maar ik weet wel te waarderen wat Nederland kan geven. Nou, dat is nu bij de mensen die er nu zijn helemaal niet meer zo. Het is jammer om te zien, maar ik denk ook te laat om het nog te veranderen…", gaat de 35-jarige middenvelder van CFR Cluj hoorbaar teleurgesteld verder.

Bijzondere talenknobbel

Opvallend is hoeveel talen Djokovic inmiddels beheerst: acht in totaal. "Overal waar ik ben geweest, heb ik de taal geleerd. Ik vind het belangrijk om te kunnen communiceren met de mensen in het land waar ik voetbal en wil dingen van hun cultuur meekrijgen. Sommige voetballers komen echt puur voor het werk, maar ik vind het mooi om de cultuur mee te krijgen. Dat zorgt er ook voor dat ik me overal snel thuisvoel."

Zijn wereldreis langs verschillende voetbalculturen leverde de nodige contrasten op. "Als je Nederland en Duitsland gaat vergelijken met de Zuid-Europese landen, dan zie je dat ze het minder nauw nemen met alle regeltjes", bevestigd Djokovic de verschillen tussen bepaalde landen. De grootste aanpassingsproblemen had hij in Saudi-Arabië. "Ik speelde er allereerst tijdens de Ramadan, maar ook de temperaturen zijn ongekend. Dat betekent dat je meestal na tien uur traint. Dat is wel anders voor je voor je lichaam en voor je voor je hele dagindeling."

Belangrijke rol van geld

Geld speelde natuurlijk een rol in zijn keuzes en Djokovic is daar opvallend open over. "Ik denk dat het leven heeft ups and downs heeft, maar naar mijn mening is voetbal één van de leukste beroepen die je kan hebben. Ik geniet er nog van hoe lang het kan", zegt Djokovic, die erkent dat hij regelmatig voor het geld heeft gekozen.

"Natuurlijk, geld staat op één en is gewoon héél belangrijk. Als je zegt dat je niet voor het geld naar Saoedi-Arabië gaat, dan ben je aan het liegen. Of je moet niet bij de Islam willen staan, dan begrijp ik het. Maar over het algemeen voetbalt iedereen voor het geld. Je moet het toch verdienen in tien tot vijftien jaar, dat is niet lang...", besluit de vergeten Nederlander.