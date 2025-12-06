Curaçao debuteert aankomende zomer op het WK voetbal. Dat doet de ploeg van de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat in een poule met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Vrijdag, tijdens het eerste deel van de loting, leerde het de tegenstanders kennen, een dag later volgden de speeldata en -steden.

"We willen ook resultaat halen, hoe lastig dat ook is", zei Advocaat in een eerste reactie op de loting in het Kennedy Center in Washington. "Anders geniet je ook niet."

"Duitsland ken ik best goed", ging Advocaat verder. "In Ivoorkust en Ecuador gaan we ons maar eens verdiepen. Daar hebben we nog een half jaar voor. Ik heb nog nooit zoveel blijdschap gezien nadat we ons voor het WK hadden geplaatst. Hopelijk kunnen we iedereen op Curaçao nog een keer gelukkig maken."

Speelschema Curaçao op WK voetbal 2026

Curaçao opent het WK tegen Duitsland op 14 juni. Dat doet het om 19.00 uur in Houston. Dan volgt voor de Curaçaoënaars die in Nederland wonen een nachtwedstrijd. Tegen Ecuador wordt op zondag 21 juni om 02.00 uur gespeeld. De laatste groepswedstrijd is op 25 juni om 22.00 uur tegen Ivoorkust. De laatste twee wedstrijden worden gespeeld in Kansas City en Philadelphia.

Speelsteden

Curaçao speelt net als het Nederlands elftal in Houston en Kansas City. In die eerste stad kan het in de zomer behoorlijk warm worden. Het stadion beschikt wel over airco. Kansas City en Philadelphia, de andere stadions waarin Curaçao speelt, zijn in de buitenlucht.

