Curaçao debuteert met een loodzware poule op het WK. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat is gekoppeld aan Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. De 78-jarige trainer kijkt met veel genoegen naar de loting, al weet hij ook dat ze flink aan de bak moeten.

Op Curaçao heerste pure euforie na het ongelooflijke wereldwonder. "Dat gebeurt natuurlijk altijd", reageert Advocaat bij de NOS als hem gevraagd wordt of hij vaak op zijn schouders wordt getikt. "Niemand had dit natuurlijk verwacht, maar op een gegeven moment kregen wij een beetje de geest. Wij hadden ons gekwalificeerd voor de Gold Cup. Dat was al een goede prestatie, maar daarna gingen we eigenlijk alleen maar door met winnen. Tegen Jamaica (de beslissende wedstrijd, red.) was eigenlijk de minste, maar als je ongeslagen blijft dan heb je het goed gedaan."

Tijdens de loting in Washington waren er veel prominente mannen en vrouwen aanwezig, maar Advocaat besloot daar geen aandacht aan te besteden. "Ik had echt de kans, want de Braziliaanse Ronaldo stond op een halve meter van mij. Het was makkelijk hem even op zijn schouder te tikken, maar dat heb ik niet gedaan. Die ken ik natuurlijk van PSV, maar hij stond bij Carlo Ancelotti. Daarvoor ben ik iets te bescheiden", grapt hij.

Eerste reactie Advocaat

Advocaat vindt het lastig om nu al een inschatting te maken van de poule. "Duitsland kennen we ondertussen wel. Dat is een land die volledig aan het bouwen zijn aan een nieuw elftal. Maar ik moet zeggen, van Ecuador en Ivoorkust ken ik er niet zoveel van. We hebben nog wel even de tijd om goed te kijken wat ze allemaal doen."

'Het is móéten op een andere manier'

Advocaat benadrukt dat hij absoluut niet alleen als schoolreisje naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico afreist. "Nee, het is niet alleen maar leuk. Het gaat moeilijk worden, maar je gaat wel proberen om een resultaat te krijgen. Natuurlijk is de stress anders dan met Nederland of Zuid-Korea, maar bij ons (Curaçao, red.) moeten we ook presteren. Alleen dan op een andere manier. Alle punten die we halen, is mooi meegenomen. Het motto is genieten en presteren."

'Ongekende blijdschap'

De 78-jarige bondscoach kan nu al niet meer stuk bij alle Curaçaoënaars. "Als je de blijheid van die mensen zag toen we de laatste thuiswedstrijd speelden, dat was ongekend. Ik heb toch best wel wat meegemaakt, ook een paar prijzen... Maar als je dat zag, dat was ongekende blijheid, dat was het alleen al waard. Maar we gaan niet alleen om te genieten, we willen presteren. Dat zit in mij."

Eloy Room hoopte op Brazilië

Curaçao-keeper Eloy Room gaat helemaal mee in de woorden van zijn trainer. "Iedereen gaat dit WK natuurlijk beleven als een droom. Het gaat héél mooi worden voor het land en alle Curaçaoënaars in Nederland. Dit is een loting om je vingers bij af te likken. Ik had stiekem gehoopt op Brazilië, dat vind ik gewoon een héél mooi land. Maar", vervolgt hij. "Duitsland is ook een mooi affiche. Het gaat écht beginnen."