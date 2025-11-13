Het Nederlands elftal heeft zich nog niet eens geplaatst voor het WK voetbal van 2026 of de schijnwerpers worden alweer gericht op het volgende eindtoernooi. Woensdag presenteerde de UEFA namelijk de plannen voor het EK van 2028 in Engeland, Wales, Schotland en Ierland. Het belooft een waar spetakel te worden met vier gastlanden, negen stadions en een regering die honderden miljoenen euro's in het evenement pompt.

Het EK 2028, georganiseerd door Engeland, Schotland, Wales en Ierland, staat officieel in de steigers. Zo zijn de speeldata al bekend. De aftrap vindt plaats op 9 juni 2028 in Cardiff, Wales. De finale volgt precies een maand later op 9 juli in het legendarische Wembley. Het Engelse voetbalbolwerk was eerder al het toneel van twee EK-finales; in 1996 en 2021.

Gastlanden niet direct geplaatst

In tegenstelling tot andere jaren zijn niet alle gastlanden direct geplaatst voor het toernooi. Engeland, Schotland, Wales en Ierland krijgen wel de unieke kans om al hun groepswedstrijden thuis te spelen, mits ze zich direct kwalificeren voor de eindronde. Toch lijkt het haast onmogelijk voor de gastlanden om deelname te ontlopen. Er zijn namelijk twee plekken op het EK gereserveerd voor de best geplaatste gastlanden op de UEFA-ranking die de kwalificatie niet overleefden.

Iconische stadions ontbreken

Engeland is het enige gastland dat niet in één eigen nationale stadion kan spelen tijdens de groepsfase, simpelweg omdat het meer stadions inzet voor het toernooi. Het Etihad in Manchester, de Hill Dickinson in Liverpool, Villa Park in Birmingham, St. James' Park in Newcastle en het Tottenham Hotspur Stadium zullen namelijk allemaal EK 2028-wedstrijden hosten. De opvallende ontbrekende stadions zijn Old Trafford (Manchester United) en Anfield (Liverpool). Mocht Nederland zich plaatsen, kunnen ondermeer Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Matthijs de Ligt dus geen thuiswedstrijden spelen.

De Dublin Arena in Ierland en Hampden Park in Glasgow, Schotland, maken de lijst compleet van negen stadions die 51 wedstrijden zullen huisvesten gedurende een maand.

631 miljoen euro aan investeringen

Het zal voor de spelers aan niets ontbreken tijdens het EK. De Britse regering heeft namelijk een investeringsplan van zo'n 631 miljoen euro onthuld om de perfecte omstandigheden te creëren voor een toernooi waarvan de verwachte opbrengst de 4 miljard euro overstijgt.

Loting EK-kwalificatie

De loting voor de kwalificatiefase staat gepland voor 6 december 2025 in Belfast, Noord-Ierland. Opvallend, want dit land zal, in tegenstelling tot eerdere plannen, geen wedstrijden van het Europees Kampioenschap organiseren en is dus geen gastland.