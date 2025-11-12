Topvoetballer Matthijs de Ligt heeft een moeilijke tijd achter de rug. Zijn prestaties bij Manchester United vielen tegen en de verdediger werd een tijdje niet opgeroepen voor Oranje. Nu zit hij weer bij het Nederlands elftal en spreekt hij de kritiek tegen. "Ik weet nu wat goed voor me is."

De Ligt is inmiddels weer belangrijk bij zijn club in de Premier League en dat leverde hem een plek in de selectie van Ronald Koeman op voor de WK-kwalificatie. Hij zit beter in zijn vel en is fysiek en mentaal in balans, vertelt hij aan NOS. Daar kreeg de voetballer eerder veel kritiek op.

Vanwege zijn robuuste postuur werd hij in de jeugd bij Ajax pesterig 'Dikkie' genoemd. Ook onder andere analist Rafael van der Vaart had kritiek op het lichaam van De Ligt. Hij vond hem tijdens het WK van 2022 'te gespierd', waardoor de verdediger naar zijn gevoel minder wendbaar werd.

Fabeltje

"Ik trek me niets meer van dat soort kritiek aan", aldus De Ligt. Hij noemt het 'een fabeltje' dat hij te gespierd zou zijn en krijgt nu juist complimenten over zijn fysiek. "Ik doe nu weer meer krachttraining. Eigenlijk zoals ik dat vroeger deed."

"Ik heb veel meegemaakt en weet nu wat goed voor me is. Daar zal ik niet snel van afwijken", legt hij uit. Hij heeft zijn zelfvertrouwen weer terug en laat zich niet leiden door meningen van anderen.

Selectie Oranje

Nu gaat hij vechten voor zijn plekje bij Oranje. "Want als je er niet bij zit, doet dat wel iets met je. Maar de bondscoach bepaalt. Voor mij was het zaak om dicht bij mezelf te blijven en door te gaan", vervolgt hij. "Dat ik dan nu weer ben geselecteerd, is denk wel een overwinning."

Koeman sprak de laatste tijd ook veel met De Ligt, zo vertelde de bondscoach onlangs op de persconferentie. "Ik zat ook weleens met hem dat ik zei dat hij niet zeker oogde in zijn spel. Ik vind dat nu vele malen beter. Zijn positie bij de club zal altijd belangrijk zijn voor een speler. Ik vond dat ik hem er weer bij moest nemen."

Nederland speelt vrijdag om 20.45 in de WK-kwalificatie tegen Polen. Op maandag wordt de reeks afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Litouwen. Oranje staat bovenaan in groep G. Polen volgt op plek twee met drie puntem minder.

