Bondscoach Ronald Koeman verraste maandagmiddag met de vergelijking van Kees Smit en Barcelona-ster Pedri. Tóch merkte Jong Oranje-coach Michael Reiziger dat het de AZ-middenvelder weinig doet dat er zulke dingen over hem worden gezegd. "Kees weet dat hij gevolgd wordt", zegt Reiziger tegen onder meer Sportnieuws.nl.

AZ-talent Kees Smit werd de afgelopen maanden door Engelse media al vergeleken met Napoli-speler Kevin de Bruyne. Maar bondscoach Koeman, één van de belangrijkste personen van het Nederlandse voetbal, deed er ook aan mee. Hij ziet overeenkomsten met Pedri.

"Het is zeker een grote vergelijking, maar Kees is een nuchtere jongen. Hij weet ook dat de vergelijking niet één op één gaat, maar meer om de speelstijl. Maar Ronald heeft natuurlijk met Pedri gewerkt, dus hij weet als geen ander wat hij kan", licht de bondscoach van Jong Oranje toe.

Geen verrassing dat naam van Smit valt

Reiziger maakte Smit al enkele cycli mee en kan een goed beeld schetsen van het negentienjarige toptalent. "Hij is een groot talent op de Nederlandse velden. Hij is een middenvelder die kort kan wegdraaien bij tegenstander, het aanvalsspel versnellen, heeft goed overzicht en hij kan scoren", somt de oud-speler van Ajax en FC Barcelona de pluspunten van Smit op.

Voor de bondscoach kwam het dan ook niet als een verrassing dat Koeman plots de naam van Smit liet vallen in aanloop naar het WK 2026. "We hebben wekelijks gesprekken. Kees weet ook dat hij door het grote Oranje wordt gevolgd."

Emmanuel Emegha als voorbeeld

De nuchtere jongen, opgegroeid tussen de weilanden in het Noord-Hollandse Heiloo, zag deze week wel hoe snel het kan gaan voor een speler van Jong Oranje. Emmanuel Emegha werd maandagochtend bij de selectie van Koeman gehaald. "Je ziet eigenlijk elke cyclus dat er toch drie à vier spelers naar het Nederlands elftal gaan. Dat betekent dat er in het Nederlands voetbal goed gewerkt wordt, niet alleen bij de KNVB maar ook bij de clubs."

"En voor Emegha is het persoonlijk ook mooi", vervolgt Reiziger, die een mooie ontwikkeling van zijn ex-pupil bij Strasbourg ziet. "Hij heeft zich ontwikkeld tot een héél goede spits. Hij heeft niet alleen een uitnodiging voor het Nederlands elftal gekregen, maar ook een heel mooie transfer naar Engeland (Chelsea, red.) verdiend. Dat is alleen maar goed, want dat zegt ook hoe goed we erop staan in Nederland. We hebben echt veel talent", sluit hij lovend af.

Cruciale EK-kwalificatieduels

Jong Oranje speelt vrijdag tegen Slovenië het eerste kwalificatieduel, dinsdag wachten de leeftijdsgenoten van Israël. Beide wedstrijden zijn van cruciaal belang om kwalificatie voor het EK 2027 in eigen hand te houden na de eerdere gelijke spelen tegen Bosnië en Slovenië. Daardoor heeft de ploeg van Reiziger slechts twee punten uit twee duels.