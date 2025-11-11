Het Liverpool van Arne Slot kreeg afgelopen zondag de zoveelste dreun van het seizoen. De huidige landskampioen verloor met 3-0 bij Manchester City. Een resultaat waar Liverpool het niet mee eens was. Een doelpunt van Virgil van Dijk had volgens 'The Reds' niet mogen worden afgekeurd. De woede was zo groot dat de club naderhand een officiële klacht indiende.

Van Dijk kopte in de 38e minuut, bij een stand van 1-0, raak na een corner van Mohamed Salah. Na een VAR-analyse zag de aanvoerder van Oranje zijn goal afgekeurd worden. De scheidsrechters oordeelden dat ploeggenoot Andy Robertson, die buitenspel stond, de baan van de bal in de beslissend fase beïnvloedde.

De openingstreffer van Erling Haaland werd later uitgebreid door Nico Gonzalez en Jeremy Doku tot een 3-0 eindstand. Maar Liverpool-manager Arne Slot betwistte de beslissing van scheidsrechter Chris Kavanagh over de afgekeurde goal van de centrale verdediger. De club heeft nu zelfs een klacht ingediend bij de PGMOL (de scheidsrechtersbond van de Premier League).

Liverpool beroept zich op regel 11 van het reglement

Volgens de Engelse krant Daily Mail beroept Liverpool zich op regel 11 van het reglement. Deze stelt dat 'een speler die buitenspel staat op het moment dat de bal wordt gespeeld of aangeraakt door een teamgenoot, alleen wordt bestraft wanneer hij actief deelneemt aan het spel'.

Liverpool vindt dit niet het geval en eist opheldering van de PGMOL waarom VAR Michael Oliver concludeerde dat Robertson een overtreding beging, aangezien Donnarumma op geen enkele wijze werd gehinderd in zijn poging de bal te keren.

'Eenvoudig en correct'

De Premier League-kampioen heeft contact opgenomen met PGMOL-baas Howard Webb. Ze klagen dat Oliver met scheidsrechter Kavanagh had moeten overleggen voor een herziening van de situatie, omdat het een 'subjectieve' en geen feitelijke beslissing was. De PGMOL vindt de beslissing echter 'eenvoudig en correct'.

De argumentatie van de scheidsrechters: "Hoewel Robertson de bal niet speelde en zelfs bukte om de bal te laten passeren, beïnvloedde zijn aanwezigheid zo dicht bij Donnarumma de City-doelman, omdat hij niet zeker kon zijn van de uiteindelijke bestemming van de bal totdat deze de Liverpool-speler passeerde." De vraag of Donnarumma de kopbal wel of niet zou hebben gepareerd, wordt daarom als irrelevant beschouwd.

