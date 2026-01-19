Senegal-trainer Pape Bouna Thiaw heeft zijn sorry gezegd voor het verlaten van het veld tijdens de gewonnen finale van de Afrika Cup tegen Marokko. Senegal was woest na een penalty voor het gastland in de blessuretijd. Na de terugkeer op het veld miste Brahim Diaz op knullige wijze de penalty en won Senegal alsnog de finale door een doelpunt van Pape Gueye in de verlenging (0-1).

In de laatste minuut van de blessuretijd van de Afrika Cup-finale kreeg Marokko een penalty. Senegal was woest en besloot met alle spelers en staf het veld af te stappen, op één speler na. Sadio Mané bleef op het veld en zei achteraf dat hij dat deed omdat 'iedereen een fout kan maken, ook de scheidsrechter'. Mané overtuigde uiteindelijk ook zijn teamgenoten om terug te komen en de strafschop werd genomen. Diaz kreeg de kans, maar hij besloot een panenka te doen die makkelijk in de handen van Senegal-doelman Édouard Mendy belandde.

'Soms reageer je impulsief'

"Na erover nagedacht te hebben, besefte ik dat ik mijn team niet had moeten vragen om van het veld te gaan. Daarvoor bied ik mijn excuses aan", vertelde Thiaw aan de Franse zender beIN Sports. "Soms reageer je impulsief. Eerder maakten we een doelpunt dat werd afgekeurd. Maar nu accepteren we dat scheidsrechters fouten maken en bieden we onze excuses aan", aldus de 44-jarige oud-speler.

Thiaw kreeg niet de kans om zijn verhaal te doen op de persconferentie. Op het moment dat hij de persruimte inliep, werd hij uitgejouwd door Marokkaanse journalisten, terwijl de Senegalese verslaggevers klapten. Nadat bleek dat officials de zaal niet stil kregen, vertrok Thiaw weer.

🇸🇳🤯 La conférence de presse d’après-match de Pape Thiaw a été interrompue suite à des altercations entre journalistes. #SENMAR #CAN2025 pic.twitter.com/0XplOJp9h2 — Afrik-Foot (@afrikfoot) January 18, 2026

Straf van de FIFA

Thiaw kan een zware sanctie van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) krijgen. Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino sprak zich uit. "Helaas waren we getuige van onaanvaardbare taferelen op het veld en op de tribunes", verklaarde hij. "We veroordelen ten zeerste het gedrag van sommige 'supporters', evenals van enkele Senegalese spelers en leden van de technische staf."

"Het is onaanvaardbaar om het veld op deze manier te verlaten, en geweld kan evenmin worden getolereerd in onze sport; het is simpelweg niet goed. We moeten altijd de beslissingen van de scheidsrechters respecteren, zowel op als buiten het veld", zei Infantino. "Ik verwacht dat de tuchtcommissie van de CAF de nodige maatregelen zal nemen."