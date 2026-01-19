In Marokko is men een dag later nog altijd erg ziek van de verloren Afrika Cup-finale tegen Senegal (1-0). Vooral de manier waarop zit de media ook niet lekker. Sommige kranten en websites zijn van mening dat Senegal de Marokkaanse spelers uit hun concentratie haalde door van het veld te lopen bij de strafschop in de slotfase.

Het Marokkaanse medium Le360 spreekt van een 'kans die de ploeg heeft laten liggen'. "Deze gouden generatie verdiende de kroon op een prachtige reis sinds het WK in Qatar. Marokko was echter niet op afspraak en de ploeg miste daardoor die kans. Het komt als een enorme klap en uiteindelijk is dit niet het moment om mensen persoonlijk dingen kwalijk te nemen. Een diepe teleurstelling, want heel Marokko geloofde in een goede afloop."

Het Midden-Oosterse medium Al Khaleej kiest in ieder geval de kant van Marokko rondom het omstreden penaltymoment. "De Marokkaanse spelers waren afgeleid doordat de spelers van Senegal voor tien minuten van het veld stapten. De staf van Marokko had daar harder tegen moeten optreden. Diaz nam de strafschop op een bizarre en experimentele wijze, maar door de druk en het moment daarvoor kon de Senegalese doelman Édouard Mendy de bal zo vangen. Daarvoor wist de doelman Diaz eerst nog te provoceren."

Sadio Mané

Toch heeft Al Khaleej ook nog mooie woorden over voor een Senegalese speler: Sadio Mané. De aanvaller van Al Nassr bleef als enige speler van Senegal op het veld toen zijn teamgenoten naar de kleedkamer gingen vanwege de controversiële penalty. Sterker nog: Mané overtuigde zijn ploeggenoten om terug het veld op te komen. "Hij was superieur, in zijn karakter en in zijn spel. Hij weigerde de beslissing van zijn trainer en werd vervolgens ook terecht uitgeroepen tot speler van het toernooi."

Het Midden-Oosterse Al Jazeera noemt het Afrika Cup-verlies voor Marokko ook 'een gemiste kans'. "Een pijnlijke conclusie voor de Marokkaanse spelers en alle fans die naar het stadion kwamen tijdens de koude natte avond. Senegal kreeg het publiek stil en Marokko moet zich op gaan maken voor het aankomende WK. Dan krijgt de huidige generatie een nieuwe kans op die prijs waar ze zo naar verlangen."