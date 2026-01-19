Er was zondagavond enorm veel ophef rondom de Afrika Cup-finale tussen Senegal en Marokko. De actie van Senegal rondom de penalty deed veel stof opwaaien, maar ook PSV'er Ismael Saibari ging online viraal. Hij werd als 'respectloos' neergezet vanwege een opvallende actie.

De slotfase van de Afrika Cup-finale tussen Senegal en Marokko was er één zoals geen ander. Thuisland Marokko kreeg in de laatste minuut van de blessuretijd een strafschop, tot grote woede van de selectie van Senegal. De ploeg besloot zelfs het veld af te stappen, om vervolgens tien minuten later alsnog terug te keren. Brahim Diaz nam de penalty voor Marokko, maar wipte zijn panenka zo in de handen van de Senegalese doelman. Daardoor moest de verlenging uitsluitsel geven in de finale.

Ismael Saibari en Achraf Hakimi

Online gaan er inmiddels beelden viraal van vlak voor die verlenging. In het Marokkaanse Rabat, de locatie van de finale, was het nogal regenachtig en dus kon de Senegalese doelman Édouard Mendy zijn handdoek goed gebruiken. Saibari, Hakimi en een aantal Marokkaanse ballenjongens wilden hier echter een stokje voor steken. De spelers en ballenjongens deden er alles aan op de handdoek te pakken te krijgen en dat lukte Hakimi uiteindelijk. Hij gooide de handdoek achter de boarding om hem te laten verstoppen, maar El Hadji Malick Diouf van Senegal reageerde alert en pakte de handdoek gelijk terug.

Just look at Hakimi, our CAF Best player. Shame on him,



I told you guys, the ball boys are instructed to take the goalkeeper’s towels. It is planned.



I knew these little boys cannot be that bold to be doing this in an international tournament.pic.twitter.com/qimA0VnxdK https://t.co/TwpgsigabJ — TobyWrites (@tobyasky) January 18, 2026

Vervolgens wierp Yehvann Diouf zich op als beschermheer van de handdoek van zijn collega Mendy. Op beelden is te zien dat eerst ballenjongens met meerderen tegen één proberen om te handdoek van Diouf af te pakken, zelfs terwijl de doelman op de grond ligt. Vervolgens probeert ook Saibari Diouf ervan te weerhouden om de handdoek aan Mendy te geven, maar ook de PSV'er faalt. Hij trapt in een schijnbeweging van de doelman en komt te laat met het afpakken van de handdoek. Bizarre taferelen die online inmiddels veel stof doen opwaaien.

Une scène invraisemblable, le joueur du Maroc, Ismael Saibari, essaie de voler la serviette du gardien sénégalais Mendy, heureusement qu'il y'avait un joueur du Sénégal pour la garder ! Ils ont tout fait et ils ont échoué. Bravo Sénégal 🇸🇳 ❤️ pic.twitter.com/pYq8Dtm0id — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) January 18, 2026

'Respectloos'

Online noemen veel mensen de acties van Saibari, Hakimi en de ballenjongens 'respectloos'. Ook vinden de meesten dat Marokko op deze manier het niet verdiende om de Afrika Cup te winnen. Die mensen kregen ook gelijk, want Senegal won door een doelpunt van Papa Gueye met 1-0 de Afrika Cup voor de tweede keer in de historie.