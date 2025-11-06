De voetbalwereld raakte afgelopen zomer in diepe rouw na het overlijden van Liverpool-aanvaller Diogo Jota (28). Op de begrafenis van de Portugese waren veel (oud-)teamgenoten aanwezig. Er was echter één opvallende naam die daar ontbrak: Cristiano Ronaldo, zijn medespeler bij het nationale elftal van Portugal. De Al Nassr-spits heeft inmiddels de reden onthult achter zijn afwezigheid.

Jota en zijn broer André Silva kwamen op tragische wijze om het leven op 3 juli, toen ze met hun auto van een Spaanse snelweg raakte. Enkele dagen later werden de broers begraven in hun thuisland Portugal. Onder meer Virgil van Dijk en Arne Slot waren daar aanwezig.

Maar Ronaldo, die slechts enkele weken eerder samen met Jota de Nations League had gewonnen, was niet aanwezig bij de uitvaart. Hij kreeg in zijn thuisland zelfs zware kritiek nadat er foto's opdoken van hem terwijl hij vakantie vierde op een jacht bij Mallorca.

'Circus'

De inmiddels 40-jarige aanvaller heeft inmiddels in een interview met Piers Morgan onthuld waarom hij er niet bij was. Zo wilde Ronaldo niet dat zijn aanwezigheid ervoor zorgde dat de uitvaart in een 'circus' veranderde. Dat heeft allemaal te maken met een begrafenis die hij jaren geleden bijwoonde.

Want toen zijn vader in 2005 overleed, veranderde de uitvaart in een mediacircus. Zo was er een stortvloed aan camera's en nieuwsgierige mensen die een glimp wilden meekregen van de begrafenis.

"Twee dingen", zo stak de Portugees af. "Een van de dingen die ik niet doe, is naar een begraafplaats gaan sinds mijn vader is overleden. Ik ben er nooit meer geweest."

"En ten tweede: je kent mijn reputatie. Waar ik ook kom, het wordt een circus. Ik ga dus ook niet, omdat de aandacht dan naar mij zou gaan, en dat wil ik niet", zo vervolgde hij.

Achter de schermen

Ronaldo legde vervolgens zijn beweegredenen verder uit. "Ik hoef niet voor de camera's te staan om te laten zien wat ik doe. Ik doe dat achter de schermen". Zo vertelde het voetbalicoon aan Morgan dat hij buiten de begrafenis om met de familie heeft gesproken en steun bood.

Naast de uitleg over het missen van de uitvaart, vertelde Ronaldo ook hoe het was toen hij het tragische nieuws van het overlijden hoorde. "Ik geloofde het niet toen ze me berichten stuurden. Ik heb veel gehuild. Het was heel, heel moeilijk moment voor iedereen - voor het land, voor de families, voor de vrienden, voor de teamgenoten. Verwoestend. Heel, heel verdrietig nieuws."

Ceremonie

Hoewel Ronaldo de begrafenis miste, was hij in september wél aanwezig bij een speciale herdenkingsceremonie ter ere van Jota's leven. Bij de ceremonie waren ook het Portugese nationale elftal, Jota's familie en vertegenwoordigers van de Portugese voetbalbond aanwezig.