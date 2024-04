Anton Gaaei blij na wereldgoal ondanks weggegeven voorsprong: 'Betekent alles voor me'

Anton Gaaei speelde donderdagavond zijn beste wedstrijd tot nu toe in een shirt van Ajax. De Deense rechtsback zag na zijn wissel dat zijn ploeg de voorsprong uit handen gaf. In de Arena werd het 1-1.

Gaaei kwam afgelopen zomer naar Ajax, maar kreeg gelijk al veel kritiek. De rechtsback was telkens de gebeten hond en leek onder de druk te bezwijken. Zo werd hij zelfs al twee keer voor rust gewisseld, omdat hij slecht speelde. "Het was een hele moeilijke start voor mij hier. Ik ben heel erg blij. Natuurlijk niet met het punt, maar wel met mijn prestaties en mijn eerste doelpunt. Ik ben blij voor mezelf vandaag", zo zei Gaaei tegenover ESPN.

“Het was mentaal erg lastig, maar ik ben erg sterk. Ook andere dingen buiten het voetbal gebeurde in mijn leven. Ik probeerde elke dag positief te blijven en hard te werken."

Het doelpunt van Gaaei was niet alleen zijn eerste treffer in het shirt van Ajax. Het was ook nog eens een verschrikkelijk mooie goal. "In het voetbal ben je de ene keer slecht volgens de buitenwereld en de andere keer speel je goed en ben je de beste in de wereld. Ik focus mij gewoon op wat mijn vrienden, familie, teamgenoten en coaches zeggen", bleef de Deen na afloop nuchter.

𝐁𝐎𝐄𝐌! Anton Gaaei neemt de bal op de pantoffel en schiet snoeihard raak 🚀#ajagae — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2024

De Klassieker

Komende zondag staat er voor Ajax een belangrijk duel op het programma. De Amsterdammers reizen af naar Rotterdam om het in De Kuip op te nemen tegen Feyenoord. Gaaei zal aan de vorige wedstrijd slechte herinneringen bewaren. Na 31 minuten werd de Deen gewisseld en stond Ajax, mede dankzij fouten van Gaaei, met 0-2 achter.

Ondanks het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles en de lastige wedstrijd tegen Feyenoord in het vooruitzicht is Gaaei positief. "Het is jammer dat we nu niet hebben gewonnen, dan moeten we zondag maar drie punten pakken.”