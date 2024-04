Ajax laat na gelijkmaker in extra tijd dure punten liggen tegen Go Ahead Eagles

Ajax heeft donderdagavond verzuimd in te lopen op AZ. De Amsterdammers stond bijna de hele wedstrijd voor na een geweldig doelpunt van Anton Gaaei, maar een late gelijkmaker van Bas Kuipers bezorgde Go Ahead Eagles toch nog één punt.

Ajax had de eerste helft de touwjtes in handen. Via Steven Bergwijn kreeg het een aantal kansen en kwam het ook verdiend op een 1-0 voorsprong. De eerder dit seizoen zo bekritiseerde Anton Gaaei maakte een fantastisch doelpunt. De Deen speelde een erg sterke wedstrijd.

𝐁𝐎𝐄𝐌! Anton Gaaei neemt de bal op de pantoffel en schiet snoeihard raak 🚀#ajagae — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2024

In de tweede helft werden de bezoekers wel iets sterker, maar desondanks bleef Ajax de bovenliggende partij. Vlak voor tijd ging het dan toch mis voor de Amsterdammers. Doelman Diant Ramaj kwam ver uit zijn vijfmetergebied en kon een voorzet niet vangen. De bal viel voor de voeten van Go Ahead-aanvoerder Bas Kuipers, die vanaf randje zestien raak schoot. Hierdoor eindigde het duel alsnog in 1-1.

Alex Kroes

Opvallende aanwezige was Alex Kroes. De algemeen directeur van Ajax is geschorst vanwege de vermeende handel in aandelen met voorkennis. Desondanks zat hij in het stadion om te kijken naar het duel. Eerder in zijn loopbaan werkte hij voor de club uit Deventer.

Opstelling Ajax en Go Ahead Eagles

Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Kaplan, Hato, Taylor; Mannsverk,Tahirovic; Godts, Bergwijn, Hlynsson.



Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Linthorst, Willumsson, Llansana; Adekanye, Edvardsen, Baeten.

Chuba Akpom is er niet bij. De Engelse spits heeft een blessure en is niet fit genoeg om mee te doen tegen Go Ahead Eagles. Na de blessure van Brian Brobbey was Akpom juist de vervanger in de spits. Nu lijkt Steven Bergwijn in de punt van de aanval te staan.

Go Ahead Eagles concurreert met Ajax

Ajax staat nu op de vijfde plaats in de Eredivisie, met twee punten voorsprong op NEC. De Nijmegenaren speelden dinsdag 1-1 tegen Fortuna Sittard. De club uit Deventer staat zevende, heeft slechts vier punten minder dan Ajax.