Alex Kroes ondanks schorsing 'gewoon' aanwezig bij Ajax - Go Ahead Eagles

Het ging deze week in Amsterdam en omstreken eigenlijk maar over één man: Alex Kroes werd begin deze week geschorst door de club vanwege vermeende aandelenhandel met voorkennis. Ondanks die schorsing zat Kroes 'gewoon' in de Johan Cruijff Arena om te kijken naar de wedstrijd tegen zijn oud-werkgever Go Ahead Eagles.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Kroes niet aangaf waarom hij aanwezig was bij de wedstrijd op de donderdagavond. Wel zou hij 'zich strijdbaar hebben getoond om weer terug te keren bij de Amsterdamse club'.

Het publiek in het stadion richtte zich vooral op de Raad van Commissarissen. Zo werd gezongen om het ontslag van Annete Mosman. Zij is lid van de Amsterdamse RvC.

Kroes werd deze week geschorst bij Ajax nadat hij beticht werd van vermeend handelen in aandelen met voorkennis. De algemeen directeur, die pas twee weken werkzaam was bij de club, kocht vlak voor zijn benoeming 17.000 aandelen. Dat deed hij naar eigen zeggen 'om te laten zien dat ook hij financieel risico loopt en daarmee vertrouwen uitstraalt naar andere aandeelhouders'.

Ajax staat halverwege de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 1-0 voor na een fantastische treffer van Anton Gaaei. Kroes was eerder ook werkzaam voor de club uit Deventer.

