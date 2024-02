Antwerp maakt bijnaam The Reds waar met rode financiële cijfers: negatief Belgisch record

Antwerp had vorig jaar een droomseizoen,dit jaar is dat omgeslagen naar een kleine nachtmerrie. De Belgisch kampioen van 2023 staat vijfde in de Jupiler Pro League, met zeventien punten minder dan koploper Union, en financieel gaat het nog beroerder.

De cijfers over 2022/2023 zijn diep rood. De club van trainer Mark van Bommel en (tijdelijk inactieve) technisch directeur Marc Overmars maakte een verlies van 46,4 miljoen euro. Da's een Belgisch record: niet eerder schreef een club in dat land zulke negatieve cijfers. Dat krijg je er misschien van met de bijnaam The Reds...

Premies

Deels is de club het slachtoffer van zijn eigen succes. De kosten namen door de successen van vorig jaar namelijk behoorlijk toe. De premies voor de behaalde landstitel en nationale beker vormden een aardige kostenpost. Onder het kopje beloningen nam het bedrag toe van 38,4 naar 58,4 miljoen euro.

Champions League

Gaat dit gevolgen hebben voor de nabije toekomst van The Great Old? Dat lijkt mee te vallen. De eigenaar Paul Gheysens kan met zijn venootschap Goala BV bijspringen indien nodig. Zo heeft hij een schuld van 19 miljoen kwijtgescholden, meldt VI. Ook wordt er dit seizoen dikke omzet gedraaid door deelname aan de Champions League (30 miljoen euro), plus de verkoop van onder meer Gaston Ávila (12 miljoen euro).

Goede basis

In een statement laat Antwerp weten dat het op de juiste koers ligt. "De familie Gheysens heeft de voorbije jaren met een duidelijk doel geïnvesteerd – de club op het juiste moment onafhankelijk laten worden – en blijft ook nu ondersteunen. Het liet de club toe om te kunnen versnellen en heeft op die manier voor een goede basis gezorgd van waaruit vandaag verder kan gebouwd worden aan een financieel stabiele toekomst."