Vanwege de uitreiking van de Ballon d'Or maandagavond kwam dinsdag in Vandaag Inside Marco van Basten ter sprake. De drievoudig winnaar van de prestigieuze prijs krijgt er flink van langs. Het trio van VI vindt hem namelijk maar saai.

"Ik vind Van Basten toch wel een heel aparte vogel, moet ik eerlijk zeggen", steekt René van der Gijp van wal. "Ik snap werkelijk niet dat iemand die drie keer de Ballon d'Or gewonnen heeft niks leuks kan vertellen over voetbal. Gewoon iets leuks."

"Ja maar wie kan dat wel?", vraagt Derksen zich af. "Bij Ziggo zitten altijd grote namen, maar het zijn geen leuke gesprekken. Ze hebben ook geen leuke avonturen meegemaakt. Het is gewoon gelul in de ruimte."

'Saai'

Van der Gijp is het volledig met hem eens. In zijn fantastische carrière moet Van Basten toch wel interessante dingen meegemaakt hebben? "Maar hij kan dat gewoon niet vertellen. Er komt gewoon nooit wat uit." Tafelgast Job Knoester heeft wel een verklaring. "Je hebt ook gewoon hele saaie mensen. Die bestaan gewoon."

Ballon d'Or

Van Basten won de Gouden Bal in 1988, 1989 en 1992. Hij speelde in die periode bij AC Milan. De spits speelde 147 wedstrijden voor de Italiaanse topclub en scoorde daarin 90 keer.

De Ballon d'Or werd maandag uitgereikt aan Ousmane Dembélé. Hij versloeg de jonge FC Barcelona-ster Lamine Yamal. De 28-jarige vleugelaanvaller kende een uitzonderlijk seizoen. Zijn fenomenale prestaties en successen bij zijn club Paris Saint-Germain brachten hem in de positie om de Gouden Bal te winnen.

Dat verbaasde Van der Gijp ook. Veel analisten hebben in het verleden namelijk kritiek geuit op de PSG-speler. "Ze zeiden gewoon dat hij er niks van kon. Dat is nog nooit gezegd over andere Ballon d'Or-winnaars."

Sarina Wiegman

Ook was er nog Nederlands succes bij de uitreiking in Parijs. Sarina Wiegman werd benoemd tot beste coach van het jaar dankzij het veroveren van de Europese titel met Engeland. Zij versloeg onder andere Renée Slegers, die met Arsenal de Champions League won. De prijs ging bij de mannen naar Luis Enrique, die met Paris Saint-Germain zo'n beetje alles won wat er te winnen viel. Ook Arne Slot maakte als coach van Liverpool kans op de prijs.