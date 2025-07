Scheidsrechter Bas Nijhuis is alweer begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen. Hij geeft toe dat er afgelopen jaar veel fout ging en hoopt op verbeteren. Er komt in ieder geval meer 'showelement'.

Nijhuis moet weer fit worden voor de competitie begint en let daarom ook op zijn voeding. "Maar ik kom onderweg nogal wat tankstations tegen", vertelt hij in De Oranjezomer. "Het liefst haal ik dan een gehaktstaaf, maar dat kan niet."

Hij moet begin augustus een fitheidstest ondergaan om te checken of hij komend seizoen weer kan fluiten. "Dan komen ze weer met de tang om je vet te meten."

Wind van voren

Er is nog een hoop werk aan de winkel voor de arbitrage. Nijhuis geeft toe dat er vorig seizoen nog een hoop mis ging in de Eredivisie "Er is heel veel misgegaan, ja dat klopt. We hebben ook de wind van voren gekregen." Ze moeten dat komend seizoen zien te voorkomen.

"Het niveau moet zeker omhoog. Ondanks de hulp van de VAR hebben we vorig seizoen nog 26 foutieve beslissingen genomen. Dat wil je eigenlijk wel omlaag hebben." Op de vraag hoeveel van die verkeerde inschattingen door Nijhuis zelf werden genomen antwoordt hij met een lach. "Ik denk wel 24."

Er worden komend seizoen ook nieuwe regels toegevoegd. Zo mag een doelman mag maar acht seconden de bal vasthouden om tijdrekken te voorkomen. "Bij de laatste vijf seconden moet ik dan mijn hand in de lucht doen en gaan aftellen. En dan hopen dat het publiek mee gaat tellen. Bij 'nul' wordt het een hoekschop tegen."

Showelement

Het is nog de vraag of het aftellen echt gaat werken. "Dan krijg je wel een extra showelement eraan. Maar het doel is dat die bal sneller terug in het spel komt. We gaan het nu testen."

Vorig seizoen was er ook sprake van een nieuwe regel. Toen werd ingevoerd dat alleen aanvoerders in gesprek mogen met de scheidsrechter. "In het begin waren we daar heel streng in, maar dat is wel een beetje weggezakt", geeft Nijhuis toe. "We hebben het er nu wel weer over gehad dat we dat moeten aanpakken. Dus dat gaat wel weer gebeuren. Er wordt nu weer strak op gelet."